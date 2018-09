Drie lichtavonden in De Tuinen van Appelten:

Een avondwandeling door onze verlichte tuinen die je niet mag missen! We varen onze eigen koers in de showwereld van licht, laser en beleving. Hier moet je bij zijn!

Op 28, 29 en 30 september is het weer zover. Dan wordt in Appeltern het lichtfeest Mystery Gardens in Lights 2018 georganiseerd. Appeltern heeft inmiddels duidelijk een eigen plek verworven in de wereld van de licht events. Wordt elders gewerkt met louter laser stralen en mega lichtbundels, in Appeltern is ook de menselijke maat heel belangrijk. Lichteffecten in de eigen tuin op water, in borders en onder bomen voeren de boventoon. Voeg daarbij de slimme vondsten van lichtjes in allerlei objecten, de linten van kaarsen en vlamschalen, dan weetje waar Mystery Gardens in Lights voor staat. De samenwerking met Mirage uit Beuningen zorgt ervoor dat er ook in technische zin elk jaar een schepje boven op gedaan wordt. Ligt hun werkveld normaal bij mega grote muziek festivals in binnen en buitenland, het feestje in Appeltern wordt beschouwd als hun parade paardje. Succesnummers worden herhaald nieuwe zaken worden voor het eerst getoond. Alle drie de avonden kunt u inlopen tussen 19:00 uur en 21:30 uur. Tot 23:00 uur kan de route bewandeld worden, dan sluit het park. Kijk voor meer informatie of bestel de tickets op onze website: www.appeltern.nl