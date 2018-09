Meest Markante Horecaondernemers Midden Nederland

Dinsdag 18 september, zijn Wieteke en Ed Breuren van Stadshotel Van Rossum in Woerden gekozen tot Meest Markante Horecaondernemers van Midden Nederland. Wieteke en Ed Breuren stonden met vier andere genomineerde horecaondernemers in de regionale finale: Sietske en Paul Ruiter van MasMik in Benschop; Theo, Timo en René Agterberg van Restaurant de Witte Zwaan en Amis Eten en Drinken in De Bilt; Denis Nijp van Spui76 in Spakenburg en Frouke Stad van Bij Frouke in Doorn. De jury vond Wieteke en Ed Breuren de absolute winnaar en zij mogen zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemers van Midden Nederland noemen.

Juryvoorzitter Gerrit Verweij (Het Rechthuis in Mijdrecht): “De jury was onder de indruk van dit ondernemersstel. Zij zijn creatief in hun aanpak en lopen voorop als het gaat om duurzaam ondernemen. Dat zie je al als je bij Stadshotel Van Rossum binnenkomt: ze hebben in een oud monumentaal pand een hypermodern horecabedrijf neergezet. Met de meest moderne snufjes op het gebied van energiebesparing en warmte-/kou-regulering in de hotelkamers. Daarnaast hebben ze een boerderij waar zij hun eigen groente telen en vee fokken. En het mooie is, dat de koks niet alleen in de keuken werken, maar ook betrokken zijn bij de boerderij. Kortom: deze horecaondernemers zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen. We hebben ze dan ook unaniem gekozen als Meest Markante Horecaondernemers van Midden Nederland voor 2018/2019.” De jury bestond naast juryvoorzitter Gerrit Verweij uit: Bennie de Haan, Erwin Storm, Eric de Kock en Mike Veeneman. De jury bezocht de afgelopen weken de genomineerde bedrijven en ging met de finalisten in gesprek. Op basis daarvan kozen zij Wieteke en Ed Breuren tot winnaar. De jury vindt hen echt Markant als horecaondernemers en een rolmodel voor de huidige en toekomstige lichting horecaondernemers.

Toelichting Meest Markante Horecaondernemer

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) organiseert elke drie jaar de verkiezing van de Meest Markante Horecaondernemer. Deze prijs kennen wij toe aan innovatieve horecaondernemers die andere ondernemers inspireren. Ondernemers die weten wat er speelt, inspelen op nieuwe consumentenontwikkelingen en succesvol zijn. Op deze manier stimuleert KHN innovatie onder horecaondernemers. De Meest Markant-verkiezing begint bij regionale verkiezingen in veertien regio’s. Uit de veertien winnaars wordt in het najaar van 2019 de Meest Markante Horecaondernemer van Nederland gekozen. Voor meer informatie zie www.meestmarkant.nl