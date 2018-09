Terug in de tijd op de Winterfair in Dickensstijl

De herfst is nog maar net begonnen, maar de organisatie van de Winterfair in Dickensstijl is alweer in volle gang. Want… de Beeldentuin in Garderen, waar ieder jaar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn plaatsvindt (nog te bezoeken t/m 27 oktober), wordt vanaf begin november omgetoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor waarin je terug gaat naar het Engeland van 1850.

Schrijf een wens voor een ander

Van 29 november tot en met 1 december én van 5 tot en met 8 december kunnen bezoekers genieten van de leukste kramen, producten en allerlei personages uit de boeken van Charles Dickens. Dit jaar wordt de Winterfair alweer voor de elfde keer georganiseerd! Luister naar de verschillende koren, ga terug in de tijd met de accordeonist, bekijk oude ambachten die worden gedemonstreerd en ruik die heerlijke geur afkomstig van vuurkorven en gepofte kastanjes. En… schrijf een wens voor een ander en hang je kaart in de grote en vrolijk verlichte wensboom! Wellicht komt je wens wel uit…

Inspiratie opdoen!

Meer dan zeventig gezellig verlichte tenten, kraampjes en stands met inspirerende producten vind je zowel binnen als buiten op de Winterfair. Tel daarbij de winkels op die te vinden zijn in het hoofdgebouw met haar oude gevels waarin compleet ingerichte kamers schuilgaan met de leukste producten en ideeën voor in je eigen huis. Even op adem komen? In Brasserie-lunchroom de Rozentuin, waarbij je wordt bediend door onder andere mensen met een verstandelijke beperking, staan lekkere winterse gerechten voor je klaar. Neem een Glühwein, een erwtensoep of een kopje chocolademelk met een oliebol met poedersuiker en het ultieme wintergevoel is compleet. Ook op het overdekte en sfeervolle winterterras ben je natuurlijk van harte welkom voor een winterse versnapering!

Weer of geen weer

De donkere dagen voor Kerst spelen zich toch voornamelijk binnen af. Een dagje weg in de buitenlucht is dan een welkome afwisseling. De Winterfair in Dickenssfeer is dan hét ideale dagje uit voor jong en oud! Buiten gebeurt er werkelijk van alles. En… vanaf het terrein loop je zo de Veluwse bossen in voor een winterse wandeling. Ook de dieren bij de schaapskooi laten zich natuurlijk horen en hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Mocht het toch regenachtig zijn, dan vermaak je je ook binnen, want ook daar is volop te zien en te doen. Bezoek een van de vele kramen of ga kijken in het winterse straatje waar je achter de etalages van de winkels de mooiste zandbeelden ziet. Op het terrein van de winterfair staat een wensboom die uiteindelijk vol gaat hangen met allerlei wensen van bezoekers voor een ander. Om de wensboom heen gebeurt er van alles. Neem een winters drankje en hapje, geniet van het entertainment en doe inspiratie op bij de verschillende kramen met de allerleukste producten. Na afloop van de Winterfair worden alle wensen gelezen en gaat de organisatie een aantal wensen laten uitkomen. Klik hier voor informatie.