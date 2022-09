Het is warm weer, de dagen zijn lang en de wijn smaakt beter dan ooit. Dit betekent maar één ding: het is zomer! Op het moment van schrijven bevind ik me aan het Gardameer. Jep. Even vakantie vieren. Het is belangrijk voor iedereen – ook voor mij – om af en toe een ​​stapje terug te doen, te ontspannen, te genieten van familie en de creatieve gedachten te laten borrelen. Dus dat zijn we hier volop aan het doen.

In die zin is ‘niets doen’ ook een vorm van ontwikkeling, bedenk ik me nu. Toch wil ik het in deze column hebben over de vorm van ontwikkeling waarbij je iemand op zoekt om mee te praten. Een coach, een adviseur, een inspirator of andere goeroes met hippe visitekaartjes. Als je onderneemt heb je het vast wel eens bij de hand gehad. Of één-op-één of met je team.

Vaak wil je een teamdag extra cachet geven en heb je gehoord over de aanstekelijke sessies (die trouwens vaak ook nog wel wat kosten) en waarbij je vaak mooie en gepolijste verhalen te horen krijgt. Eerlijk is eerlijk, een goede coach of presentator kan een goed verhaal vertellen en je gaat blij en geinspireerd weer naar huis met de doelstelling om dit ook in je eigen bedrijf toe te passen. Toch werkt de praktijk vaak net even anders dan je op de training of coachsessie hebt gehoord en sterft je goedbedoelde voornemen vaak in schoonheid.

Kan dat niet anders?

Zoals het zo vaak gaat, ligt hetgeen wat je zoekt vaak recht voor je neus. Immers: op je bedrijf heb je veel collega’s en/of medewerkers die jou kunnen inspireren. Ga dus eens in de zoveel tijd met ze praten, en laat hen jou inspireren!

Je medewerkers zijn immers de verbinding tussen jou (als manager / eigenaar / leidinggevende) en je gast. Dit is dus een bron van informatie! Zij weten als geen ander waar de verbeterpunten zitten en waar de klant gelukkig van wordt. En de medewerkers bepalen dus ook vaak of jouw camping een goede recentie krijgt, of niet. Luister dus naar je medewerkers en nog belangrijker: pas hun advies toe!

Kies daarbij wel voor de vorm die bij jou bedrijf past. Hier in Italië zie ik dat de camping waar ik verblijf, de eigenaar elke dag een lunch faciliteert voor al z’n medewerkers van de animatie, de receptie en maintanance. Op dit soort moment kunnen ze medewerkers elkaar bijpraten en snelle acties uitzetten en uitwisselen. Daarnaast hebben ze één keer per week een teammeeting waarbij de eigenaar zelf met alle diensten samen zit en de resultaten (NPS scores, recencies, etc.) bespreekt. Wat kan er beter? Wie loopt waar tegen aan? Wat houdt de klant bezig?

En stel ook eens de vraag: wat zou jij anders doen als je in mijn schoenen zou staan? Je rol als eigenaar / manager / leidinggevende is namelijk vooral er in gelegen om je team zo goed mogelijk te faciliteren zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Moedig dus kritisch denken en anders denken aan en luister echt naar je team. Geloof me, het zal je verbazen wat voor antwoorden hier uit gaan komen! Geen goeroe zal dat kunnen.