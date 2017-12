Van Gogh Brabant en CELTH starten Van Gogh Development Centre

Van Gogh Brabant en het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) gaan samen investeren in het op te richten Van Gogh Development Centre. Beide organisaties hebben daartoe op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In het Van Gogh Development Centre gaan beide partijen vernieuwende cultuurtoeristische toepassingen rond Van Gogh in Brabant ontwikkelen én implementeren. Met de ondertekening van de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een projectplan dat in voorjaar 2018 moet leiden tot een meerjarige samenwerking. In het Van Gogh Development Centre fungeert CELTH, met de drie Universities of Applied Sciences NHTV, HZ en Stenden als sparringpartner, kennisleverancier en ontwikkelaar voor Van Gogh Brabant. Van Gogh Brabant krijgt daarmee de beschikking over alle expertise, kennis en netwerken van de binnen CELTH samenwerkende hogescholen over onderwerpen als storytelling, conceptontwikkeling en beheer- en exploitatievraagstukken van de Van Gogh Monumenten. Menno Stokman, directeur CELTH: “Waar mogelijk laten wij ook alle drie de hogescholen en studenten tijdens de samenwerking participeren, zodat opgedane kennis en ervaring gedeeld kan worden tussen de instituten en ingezet kan worden ten behoeve van samenwerking elders in Nederland of daarbuiten.”

Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant, is verheugd over de samenwerking. “Van Gogh fungeert op deze wijze als icoon voor het ontwikkelen van duurzaam kwalitatief cultuurtoeristisch aanbod, het aanjagen van crossovers met andere kennisinstellingen en het testen van nieuwe concepten. Afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een breed netwerk van marketingorganisaties, erfgoedinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Op deze wijze kunnen we nu ook het onderwijs duurzaam aan Van Gogh Brabant verbinden. Met het Van Gogh Development Centre kunnen we de beoogde versterking en groei van ons Van Gogh aanbod op verantwoorde wijze plaats laten vinden.” De ambitie van partijen is om met het Van Gogh Development Centre voorop te lopen in Europa in de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende cultuurtoeristische toepassingen