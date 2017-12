Tulpenlint van Amsterdam Noord tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West

‘Een tulp voor iedere Amsterdammer’ is het motto van het Tulp Festival 2018, dat vanaf het Paasweekend de hele maand april (of zolang de tulpen bloeien) het Amsterdamse straatbeeld opfleurt van Noord tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West.

Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis door alle stadsdelen. Een wandeling of fietstocht langs de meer dan 80 locaties is een prachtige manier voor Amsterdammers en bezoekers om de hoofdstad op een verrassende manier te verkennen. De officiële start van de vierde editie van Tulp Festival Amsterdam is in Stadsdeel Nieuw-West, bij de Sloterplas en het nieuwe Van Eesteren Museum. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. De gids is vanaf 31 maart verkrijgbaar bij deelnemende organisaties. Volg het nieuws en actuele gegevens over de bloeiperiodes gedurende het festival via de website www.tulpfestival.com, Facebook: tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.

Veel nieuwe locaties

Honderdduizenden tulpen in potten en in de volle grond zorgen in april voor een kleurrijk ‘lint’ dwars door de stad. Tulpen in honderden soorten en alle kleurschakeringen domineren (winkel)straten en pleinen en verlevendigen perken en parken. Tulp Festival Amsterdam is uitgebreid met tal van nieuwe locaties. Vanaf de Dam naar de Sloterplas markeren fraaie tulpenvariaties de route ‘Van Paleis tot Plas’. In Zuidoost geven tulpen op de Arena Boulevard en in de Amsterdamse Poort extra kleur aan het 50-jarig bestaan van de Bijlmer. Nieuw zijn ook tulpenpresentaties op verschillende NS-stations en GVB-metrostations. Deelnemende hotels en musea stellen hun speciaal ontworpen tulpentuinen open voor bezoekers. Zo verbindt Tulp Festival de stad, bedrijven, bewoners en bezoekers.

Deelnemers Tulp Festival 2018

Amstelveenseweg, Amsterdam RAI, Amsterdam Tulip Museum, Amsterdam Zuidas, Amsterdamse Poort, Andaz Amsterdam, Beurs van Berlage, Bijenkorf, Casa 400, Cornelis Schuytstraat, Conservatorium Hotel, Cromhouthuis, De Vergulden Eenhoorn, Doubletree by Hilton-Centraal, EYE, GVB, Gelderlandplein, Hermitage Amsterdam, Hilton Amsterdam, ING, KIT, Lloyd Hotel, Museum Van Loon, Museum Willet-Holthuysen, Mövenpick Hotel, NEMO Science Museum, NS/ProRail, Nuon, Oostpoort, Paleiskwartier, Passengers Terminal Amsterdam, Port of Amsterdam, Pulitzer Hotel, Rederij Plas, Rijksmuseum, Sloterplas, Sofitel Legend The Grand Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Nieuw West, Stadsdeel Noord, Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Stadsdeel Zuidoost, Stromma, Van Eesteren Museum, Van Gogh Museum, Vondelpark, Waldorf Astoria Amsterdam, iBulb.