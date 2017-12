Succesvolle Recreatie Vakbeurs

De zestiende editie van Recreatie Vakbeurs is op 28, 29 en 30 november bezocht door 7.709 recreatieprofessionals. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van 2016. Organisator Tom Verbeek: “De stijging is opmerkelijk, in die zin dat we juist het uitnodigingsbeleid vooraf hadden aangescherpt. We hebben ons uitnodigingsbestand behoorlijk gefilterd om de bezoekerskwaliteit verder te verhogen. Uiteindelijk is er zelfs een win-winsituatie ontstaan, want zowel de kwaliteit als de kwantiteit is gestegen. Dat heeft ook tot grote tevredenheid geleid onder exposanten, want meer dan 80 deelnemers schreven zich op de beurs al in voor de 2018-editie.”

In totaal namen 245 exposanten deel aan Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Dat is een record aantal voor Nederlands grootste recreatiebeurs. Ook groeide het driedaagse evenement van drie beurshallen in 2016 naar zeven beurshallen in 2017. Net als vorig jaar was de grote blikvanger opnieuw het speelse concept Happy Camping. Dit initiatief was fors uitgebreid ten opzichte van 2016. Een compleet ingerichte beurshal werd omgedoopt tot een vrije tijd-wonderland en trok opnieuw veel bekijks.

Landelijke bezoekerscampagne succesvol

Uit de bezoekersregistratie bleek dat de nieuwe bezoekerscampagne ook haar vruchten afwierp. Vorig jaar was de beurs met name gericht op regionale bezoekers. Voor deze editie werd de campagne landelijk ingestoken met als resultaat dat bezoekers uit alle windstreken van het land kwamen. “Van Zeeland, Zuid-Limburg en Noord-Holland. En we mochten meerdere bezoekers uit België, Luxemburg en Duitsland verwelkomen”, zegt Verbeek.

Aangescherpt uitnodigingsbeleid

Een belangrijk speerpunt voor deze editie was het aanscherpen van het uitnodigingsbeleid om de kwaliteit van de bezoeker verder te verhogen. Verbeek: “De beurs groeit in razend tempo, maar we willen voorkomen dat dit ten koste gaat van de bezoekerskwaliteit. Daarom hebben we vooraf ons uitnodigingsbestand gefilterd, zodat alleen echte recreatieprofessionals uitgenodigd worden om de beurs te bezoeken. Ik heb het gevoel dat we daar volop in zijn geslaagd en dat gevoel wordt bevestigd door de positieve reacties van onze exposanten.”

Recreatie Vakbeurs 2018

Recreatie Vakbeurs wil in aanloop naar de 2018-editie continu aansluiting houden met de sector. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar recreatieprofessionals behoefte aan hebben, werden tijdens de afgelopen editie bezoekersenquêtes afgenomen. De beursorganisatie werkte hierbij samen met studenten van NHTV Breda (internationaal hoger onderwijs). Ze studeren aan de Academie voor Toerisme en volgen de minor Leisure Design Lab. “Die resultaten in combinatie met de resultaten uit de exposantenenquête vormen voor ons de basis voor 2018. We streven ernaar om in voorjaar 2018 de eerste resultaten en toekomstplannen bekend te maken”, aldus Verbeek. De zeventiende editie van Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 27, 28 en 29 november 2018 in Evenementenhal Hardenberg. Meer informatie is te vinden op: www.recreatie-vakbeurs.nl.