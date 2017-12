Winnaars Veluwe Prijsvraag

Pop up nature office, het Veluwe vakantie doeboek en Pokemon Go! op de Veluwe

Bij Burgers’ Zoo zijn de tien winnaars bekend gemaakt van de Veluwe Prijsvraag. Uit 300 inzendingen koos de jury tien plannen om de Veluwe nog mooier en leuker te maken. ‘De diversiteit van de inzendingen lijkt op de diversiteit van de Veluwe: er waren inzendingen waar rust vanuit ging, maar ook actie. Eén ding hadden ze gemeen: een buitengewoon grote liefde voor de Veluwe!’ zegt juryvoorzitter Marije Storteboom. Vorig jaar werd de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De regio won daarmee van het Rijk 300.000 euro om de Veluwe nog aantrekkelijker te maken. Om goede ideeën en initiatieven te krijgen voor dit geldbedrag, schreven de provincie en de VeluweAlliantie een prijsvraag uit. Er kwamen ruim 300 inzendingen uit het hele land binnen. Die varieerden van apps en afgelegen vakantiehuisjes tot de herintroductie van kangoeroe’s. De tien winnende ideeën krijgen 1000 euro en kunnen hun plan met hulp van de provincie uitwerken. Daarvoor is in totaal 300.000 euro beschikbaar. ‘Met deze plannen zijn we weer een stap dichter bij het doel van provincie en de regio, namelijk de Veluwe weer de beste vakantiebestemming van Nederland maken.’ aldus Gedeputeerde Bea Schouten. ‘Daarvoor moeten we onze natuur behouden en dit soort goede ideeën voor recreatie stimuleren.’

De tien winnende ideeën

De Veluwe, door de ogen van – Yvonne Rouwhorst

Via een Audio tour vertellen bekende personen je boeiende verhalen over een plek of aspect van de Veluwe. De ingesproken fragmenten zijn in een applicatie enkel te beluisteren wanneer je op de plek bent waar het fragment bij hoort.

Pop up nature office – Akke Hak

Een tijdelijk kantoor midden in de natuur van de Veluwe, jaarlijks in de zomermaanden (medio mei / eind augustus). Misschien met een tentdoek tegen regendruppels maar verder alleen het geluid van vogels om je heen.

Go Veluwe! – Mathanje Huisman

Pokemon Go! op de Veluwe. Voordat je op de fiets stapt, download je op Go Veluwe je fietsroute. Op elke fietsroute zijn ‘landmarks’ die je kunt gaan verzamelen. Door op een landmark te klikken verschijnt er een ‘augmented reality’ omge¬ving waarin je de landmark moet gaan lokaliseren. Wanneer je hem ‘gevangen’ hebt, krijg je in Go Veluwe (historische) informatie over de plek die je bezoekt.

Water drinken voor de Veluwe – Jan van Muyden vanuit het Veluwefonds

De Veluwe is meer dan droge zandgronden met bos, heide en zandverstuivingen. Wie bij zijn maaltijd water bestelt, krijgt Veluws drinkwater in een herkenbare kan en betaalt daarvoor een symbolisch bedrag dat wordt ingezet voor natuurbeheer op de Veluwe. Via een website kan je volgen in welke natte natuur het geld wordt geïnvesteerd.

Vijftig dingen die je voor je twaalfde op de Veluwe moet doen – Marieke Ankoné vanuit het IVN

Slapen in de open lucht, sterren kijken, wild spotten en heide ruiken. Het klinkt zo gewoon, maar heel veel kinderen hebben dat nog nooit gedaan! Een Veluwse ‘bucket list’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Beleef-de-Veluwe-rugzak – Marloes Beerling vanuit het IVN

Een rugzakje vol met zoekkaarten en andere materialen waarmee kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan. De Veluwe wordt dankzij deze rugzak intenser beleefd en de kennis over de omgeving wordt vergroot. De rugzak wordt gekoppeld aan een prijsvraag: maak een vlog van jouw Veluwe safari en win een gratis weekend op de Veluwe met jouw gezin.

VeluWElijn – Martijn Alferink

Toeristen kunnen via een appje of telefoongesprek in contact komen met een willekeurige bewoner van de Veluwe. Deze kan vanuit eigen ervaringen en enthousiasme een en ander vertellen over de Veluwe, de geschiedenis en wat er zoal te beleven valt.

Open oriëntatienetwerk op de Veluwe – Jurjen Kamphuis

Bij de oriëntatiesport leg je, lopend of rennend, een route af tussen verschillende oriëntatiepunten. Per oriëntatiepunt is een soort doordrukstempel aanwezig voor het bewijs van je aanwezigheid. Geschikt voor alle leeftijdscategorieën en het zorgt voor een echt Veluwse beleving.

Evert – Het grote Veluwe Vakantie Doe Boek – Jan Pranger

Ouderwets gezellig en herkenbaar in dit digitale tijdperk. Een vakantieboek om in te lezen en om dingen mee te doen: educatie op een leuke manier. Een deel van de opbrengst gaat naar een Veluws goed doel gerelateerd aan kinderen. Het wilde varken Evert is de rode draad in het boek.

Sterren van de Veluwe – Freek van Riet & Rosanne Schrijver

Twaalf verschillende landschappen op de Veluwe worden gemarkeerd met ‘medaillons’, grote cirkels die in het landschap worden gelegd. De medaillons zijn een uitkijkplek in de omgeving en een speelplek voor kinderen. Op de cirkels worden in woord en beeld verhalen verteld van die plek.

Een stap dichter bij Veluwe op 1

De Veluwe is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Niet voor niets is het ook een van de meest populaire vakantiebestemmingen. Dat moet nog beter, de Veluwe moet weer op 1 komen. Om dit te bereiken werken Veluwse gemeenten, provincie Gelderland, terreinbeheerders, grondeigenaren en recreatieondernemers samen in de VeluweAlliantie om recreatie en toerisme te stimuleren en de natuur te behouden.