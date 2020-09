‘Unieke kans voor een ambitieuze, gastronomisch onderlegde horecaondernemer: De horeca-exploitatie op Golfsociëteit De Lage Vuursche komt beschikbaar.’

BAARN – Na 13 jaar stopt Morlan met de exploitatie van de horeca op Golfsociëteit De Lage Vuursche waarmee deze per 1 januari 2021 beschikbaar komt.

Golfsociëteit De Lage Vuursche is één van de mooiste golfbanen van Nederland en is toonaangevend in binnen- en buitenland op het gebied van de baan, accommodatie en organisatie. Termen als service, hospitality, gastheerschap, aandacht, uniformiteit, teamspirit en een ontwikkeld bewustzijn op het gebied van etiquette en regels vormen de leidraad. Hierdoor voldoet De Lage Vuursche aan de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard.

Naast het golfspel is het opbouwen en onderhouden van sociale contacten vanuit een sociëteitsgevoel het voornaamste doel van de Golfsociëteit. De horecavoorzieningen dragen hier in hoge mate aan bij. Het restaurant, bar, lounge, terras en vergaderruimtes zijn dagelijks geopend en exclusief te gebruiken voor de leden en hun gasten.

Voor de exploitatie van de horecavoorzieningen en vergaderruimtes is Golfsociëteit De Lage Vuursche op zoek naar een ambitieuze, vakbekwame en gastronomisch onderlegde exploitant.

Michiel van Noort (First Mate):

Met het vrijkomen van de horeca-exploitatie op Golfsociëteit De Lage Vuursche ontstaat er een kans voor een ambitieuze horecaondernemer die het horeca vak in al zijn facetten op hoog niveau tot uitvoer wil brengen. De doelstelling, het besloten karakter en de achtergrond van de leden van de Golfsociëteit bieden gezamenlijk kansrijke mogelijkheden om een rendabele exploitatie neer te kunnen zetten.

First Mate Consultancy & Concepts begeleidt het werving- en selectietraject van de meest passende horeca-exploitant. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich op www.firstmate.nl/delagevuursche registreren waarna ze het uitgebreide informatiedocument ontvangen.