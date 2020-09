Reissector vreest faillissementsgolf en wil extra steun van kabinet

De brancheorganisatie in het reiswezen ANVR verwacht dat vanaf deze maand een groot aantal reisbedrijven over de kop gaat wegens liquiditeitstekorten. Net als de zwaar getroffen evenementensector hoopt de ANVR dat het kabinet met extra steun over de brug komt.

De reissector wordt vol geraakt door de coronacrisis. Tot nu toe zijn faillissementen vrijwel uitgebleven, mede door eerdere steunmaatregelen van het kabinet. Ook met het uitdelen van vouchers bij niet-gemaakte reizen konden touroperators hun liquiditeit op peil houden.

‘Ik verwacht vanaf nu een hausse aan faillissementen’, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. De maanden september tot en met december zijn in zijn bedrijfstak de maanden dat er amper reizen worden besteld en vooruitbetaald, terwijl een deel van de kosten doorloopt. Oostdam verwacht dat de bedrijfstak dit jaar een omzetverlies boekt van 80% tot 85% ten opzichte van 2019. De verre vliegvakanties liggen vrijwel stil en ook op Europese bestemmingen blijven de inkomsten tegenvallen wegens nieuwe besmettingshaarden. ‘We hopen dat het vanaf het voorjaar 2021 een beetje begint te draaien’, aldus Oostdam. ‘Maar geen enkel bedrijf houdt het vol om een jaar zonder inkomsten te zitten.’

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over het toerisme. Het kabinet kwam eind augustus met een derde steunpakket dat tot volgende zomer doorloopt. De regelingen zoals de NOW worden echter in de loop van de tijd versoberd. Oostdam is daarom bang dat dit laatste steunpakket niet volstaat voor zijn bedrijfstak, waar tot voor de corona-uitbraak 21.000 mensen werkten. Daarvan is naar schatting al zo’n 10% zijn baan kwijt door reorganisaties.

Van Deursen – ceo van Prijsvrij Vakanties en ANVR-lid – schreef een open brief aan premier Rutte, die hij tevens als advertentie in NRC Handelsblad en het FD liet plaatsen, riep hij op om reizigers makkelijker én kosteloos te laten overboeken als de overheid een bestemming van geel (veilig) op oranje (minder veilig) zet. Nu blijven de maatschappijen vliegen op dergelijke bestemmingen, waaronder ook bijvoorbeeld die in Spanje. ‘Ze nemen het standpunt in: zolang we vliegen, kan de consument afreizen’, aldus Van Deursen. Voor omboeken geldt dan een normaal, voor veel consumenten te hoog tarief. Hij ziet liever dat alle luchtvaartmaatschappijen bij code oranje hun klanten alleen laten afreizen als dat strikt noodzakelijk is.

Bron: Financieel dagblad