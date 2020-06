Grote vraag naar B&B’s in coronatijd

Bed & Breakfast is populair in coronatijd. Het aantal gemaakte reserveringen is in mei bijna verzesvoudigd (stijging van 467%) ten opzichte van april. Nederlanders hebben weer vertrouwen om erop uit te trekken in Nederland.

Vakantie in eigen land

Bedandbreakfast.nl merkt dat vakanties in eigen land nu populair zijn. De internationale (zomer)vakanties staan nog op losse schroeven en de reizigers bekijken binnenlandse alternatieven. Dit blijkt ook uit het feit dat de website in mei 169% vaker bezocht werd dan in april. Dit resulteerde in 467% meer reserveringen dan in april. Hieruit wordt opgemaakt dat gasten niet alleen vaker zoeken, maar ook snel boeken om verzekerd te zijn van een accommodatie.

Contactvrij verblijf

Een aantal weken geleden speelde de website al in op de toenemende vraag naar accommodaties die privacy en kleinschaligheid waarborgen. Zo ontwikkelden ze een speciaal filter, waarmee je kunt zoeken naar accommodaties die een ‘Contactvrij Verblijf’ aanbieden. Meer dan de helft van het totale aanbod voldoet aan de richtlijnen voor een ‘Contactvrij Verblijf’. De oprichster van Bedandbreakfast.nl, Hanny Arens zegt hierover: ‘’Het contact kan worden beperkt bij deze B&B’s, maar de gastvrijheid blijft. Hier is veel behoefte aan.’’ B&B’s zijn geschikt zijn voor een verantwoord verblijf. Maar liefst 77% van de B&B’s heeft privé sanitair en een eigen entree. Juist deze accommodaties zijn nu populair. Daarnaast beschikt bijna de helft van alle B&B’s over een eigen keuken, waar gasten zelf maaltijden kunnen bereiden.

Nooit eerder meegemaakt

Op dit moment worden opvallend veel reserveringen gedaan. Dat merkt ook Lucia Weerstand van ‘Buitengoed Op De Knolle’. Haar B&B is nu extra populair. ‘’Ik heb twee suites met een eigen keuken op het platteland. Onlangs kreeg ik 10 reserveringsaanvragen op één dag. Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ook wij hadden in maart en april lege suites, maar nu ontploft de mail bijna. We krijgen zelfs al reserveringen voor september en oktober. Voorheen werd er vaak op korte termijn geboekt. Nu boeken onze gasten al maanden vooruit.’’ Ook op het internationale platform Bedandbreakfast.eu zijn de positieve signalen en lockdown-versoepelingen in Europa zichtbaar. Vooral in Italië en Duitsland zijn significante stijgingen in het aantal websitebezoekers te zien. Bezoekers oriënteren zich ook in andere Europese landen op een verblijf in eigen land, zodra dit weer mogelijk is. ‘’Een vakantie is toch iets waar mensen, ook in deze tijd, naar uitkijken’’, aldus Arens.