Preston Palace opent op met vernieuwde formule

In tijden van crisis innoveren. Preston Palace doet het! Dat getuigt van lef en ondernemerschap. Op 1 juni opende het Twentse all-inclusive resort haar nieuwe familie formule eerst met 160 hotelkamers. Uiteraard all-in, maar dan anders. Nóg meer beleving, service op maat en met maar liefst 35000 m2 aan gebouwen is er alle ruimte. Vervolgens zijn vanaf 1 juli álle 318 hotelkamers boekbaar. ‘Dit is fantastisch nieuws voor onze gasten en medewerkers!’

Sneller dan ooit

‘De afgelopen jaren hebben wij volop ingezet in vernieuwing van onze faciliteiten zoals hotelkamers, hotelreceptie met entree, wellness, binnen- en buitenterrassen en meer. De volgende stap naar een nóg hoger level van de ‘family all-in beleving’ lag al op de plank, maar komt nu in een stroomversnelling’, aldus DGA Slag, die op 1 juni symbolisch het lint bij zijn geliefde horecabedrijf doorknipt. De start van een nieuw begin van all-in. Om ‘back in business’ te zijn, presenteert het unieke resort dus sneller dan verwacht de upgrade van het bestaande all-inclusive aanbod. Aan flexibiliteit gelukkig geen gebrek; alle opties zijn tegen het licht gehouden en op knelpunten – denk daarbij aan buffetten, evenementen, grote gezelschappen – aangepast. Met als resultaat: een vernieuwd all-inclusive concept dat ook in de gezonde toekomst groei en perspectief biedt!

Doelgroep

‘Gasten verheugen zich enorm op een onbezorgde all-inclusive vakantie en wij zijn blij deze weer te mogen aanbieden’, aldus Slag. Voor groepen (jongeren) is het helaas nog lastig vakantie vieren met de huidige maatregelen. Maar voor gezinnen en samenwonende stellen is het perfect; zij hoeven onderling de 1,5 meter niet in acht te nemen. Samen overnachten, uit eten, bowlen, zwemmen, biljarten of een terrasje pakken mag en kan bij Preston Palace. Wanneer de boeking is voltooid en bij incheck de gezondheidsvragen zijn beantwoord, kan het ideale verblijf in het persoonlijke programma van de gast worden gepland. Van een tafel in één van de restaurants voor het ontbijt, lunch of diner, tot een midgetgolfbaan of enkele uren subtropisch genieten in het zwemparadijs.

Slimme zones

Het hotel met uitgaanscentrum wordt in het programma opgedeeld in drie slimme zones: de hotelkamer, geplande zones en de open zones. Op de hotelkamer heeft men alle rust en ruimte. De geplande zones zoals de restaurants, indoor kermis, subtropisch zwemparadijs, entertainment en spelfaciliteiten zijn de faciliteiten met maximale capaciteit welke vooraf gepland worden. De open zones zijn de gebieden zoals de terrassen en de barstraat die vrij toegankelijk zijn. Ook op de afdeling Food & Beverage is geïnvesteerd in kwaliteit, veiligheid en service. Bijvoorbeeld in hotelrestaurant Ribbleton voor het ontbijt-lunch- en diner, Bistro de Heerlijkheid voor het à la carte diner, Black rock voor verse koffie/thee met gebak en luxe koek van de lokale bakker of op Preston Palace Central voor een bittergarnituur met gezellige borrel. Er worden zelfs extra locaties ingericht; de wens van de gast staat centraal en deze mag niets tekortkomen tijdens het all-inclusive arrangement.

Welzijn prioriteit

Medewerkers volgen een ‘COVID-19 Training’, er zijn extra desinfectie spots en hygiëne checks in alle ruimtes, duidelijke veiligheidsborden en looprichtingen met 1,5 meter afstand vermelding, extra toezicht en handhaving van de nieuwe ‘corona huisregels’. Deze voorstellen zijn uiteraard doorgenomen met de veiligheidsregio Twente; het contact met de instanties verloopt goed. De situatie omtrent het corona virus en aanbevelingen van de overheid worden nauwlettend gevolgd in samenspraak met de veiligheidsregio, want het welzijn van gasten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit.