Toeristische sector loopt 4 miljard euro mis

Door de beperkingsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus loopt de toeristische sector in Nederland flink wat inkomsten mis. Naar verwachting wordt ruim 4 miljard euro in de maanden juli en augustus minder besteed dan normaal. Dat blijkt uit een gepubliceerde analyse van ING Economisch Bureau. Meer dan de helft van dat verlies komt voort uit de voorspelling dat veel buitenlandse toeristen zullen wegblijven. Ook al gaan de grenzen heel geleiding open. Het kabinet nog weten dat ook Nederlanders per 15 juni a.s. weer naar het buitenland moge. ING verwacht dat veel Nederlanders liever in eigen land op vakantie gaan. Dat levert de sector circa 1,3 miljard euro op.

Bron: het Financieele Dagblad.