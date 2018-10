Beste Halloween ervaring in Europa

Walibi Holland presenteert dit jaar de beste Halloween Fright Nights ooit. Met vier gruwelijke spookhuizen, twee intense experiences, acht heftige Scare Zones en een compleet nieuwe Roast-Show met Eddie de clown is het enger dan ooit. Met de start van Halloween Fright Nights viel Walibi Holland ook direct in de prijzen. Halloween Fright Nights is door World of Parks uitgeroepen als Beste evenement in een Europees Amusementspark.

De afgelopen periode stemden maar liefst 35.000 fans uit heel Europa op verschillende categorieën binnen de pretpark-scene. Eddie de Clown en directrice Mascha van Till namen samen de prijs in ontvangst tijdens de eerste succesvolle avond van Halloween Fright Nights. “Het is een cool cadeau om deze prijs te krijgen. Wij binnen Walibi kiezen voor gedurfde, nieuwe concepten, die het allerheftigst zijn en ook nog eens van grote kwaliteit. Tof dat we met deze prijs daar de waardering voor ontvangen. Dit mag je niet missen, als je het lef hebt tenminste.”



Eddie’s Roast-Show

Eddie de Clown en zijn leger van zombies, freaks en demonen Walibi Holland popelden al weken om Walibi Holland over te nemen. Onder de noemer “Your Life is a Gamble” roept de clown iedereen op om hem te volgen via verschillende social media kanalen. Fans konden zich aanmelden voor een Roast-Show en bepaalden mee over het lot van verschillende slachtoffers “Goed om te zien, dat mijn volgers net zulke zieke gedachten hebben als ik.. HEERLIJK!. Dat kan alleen maar een goed teken zijn voor mijn Roast-Show”



Thrill Rides tot 23.00 uur

Naast de Haunted Houses en Scare Zones zijn ook bijna alle andere attracties in Walibi geopend tot 23.00. De achtbanen in het park zorgen voor een extra spannende ervaring tijdens Halloween.

Nog één keer Robin Hood

In oktober hebben gasten nog de kans om een laatste bezoek te brengen aan Robin Hood. Daarna wordt de houten achtbaan omgebouwd tot de eerste hybride achtbaan van Europa met elementen die nergens ter wereld te ervaren zijn. De opening is op 1 juli 2019. Walibi Holland is geopend tot en met 28 oktober. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag in oktober en donderdag 25 oktober vinden de Halloween Fright Nights plaats. Tijdens de herfstvakantie is Walibi Holland dagelijks geopend tot 18.00 uur. Klik hier voor informatie.