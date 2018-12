Harrie de Jong: Meest Markante Horecaondernemer van Drenthe

Het regiobestuur van KHN in Drenthe heeft Harrie de Jong van Hotel Brinkzicht en restaurant Het Meer uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer 2018/2019 in de regio Drenthe. Harrie dingt in het najaar van 2019 mee naar de landelijke titel Meest Markante Horecaondernemer van Nederland. Met deze sectorbrede prijs worden inspirerende horecaondernemers onderscheiden en stimuleert KHN innovatie. Gedeputeerde Henk Brink, voorzitter van de jury: ”Harrie is beslist een markante horecaondernemer in Drenthe. Hij heeft met veel doorzettingsvermogen en creativiteit een uniek concept ontwikkeld, waarbij hij naast een hotel restaurant ook een touringcarbedrijf heeft en touroperator is. Zo biedt hij een totaalpakket aan zijn gasten. De jury was onder de indruk van zijn gastvrijheid, durf, energie, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. We zijn er dan ook trots op dat hij de komende 1,5 jaar de meest Markante Horecaondernemer van Drenthe is!”

Drie nominaties Meest Markante Horecaondernemer Drenthe

Er waren drie kandidaten genomineerd als Meest Markante Horecaondernemer van Drenthe: Mariëlle en Lorenz Striethouldt van Striethouldt Catering in Westerbork, Christa de Ruiter van hotel restaurant de Bonte Wever in Assen en Harrie de jong van Hotel Brinkzicht en restaurant het Meer in Vledder. Deze drie horecaondernemers zijn de afgelopen weken bezocht door de jury, die bestond uit: Henk Brink (gedeputeerde van de provincie Drenthe), Rien Prinsen (voormalig Markant uit Drenthe), Astrid Crum (directeur Marketing Drenthe), Harry Jippes (Stenden Hogeschool), Ton Duivenvoorden (Directeur Van der Valk Emmen en regiovoorzitter van KHN Drenthe). Na beraad riep de jury Harrie de Jong uit tot Meest Markante Ondernemer van Drenthe. KHN regio Drenthe feliciteert Harrie van harte met deze prijs en wenst hem veel succes bij de landelijke verkiezing in het najaar van 2019.

Meest Markante Horecaondernemer

KHN organiseert elke twee jaar de verkiezing van de Meest Markante Horecaondernemer. Deze prijs kennen wij toe aan innovatieve horecaondernemers die andere ondernemers inspireren. Ondernemers die weten wat er speelt, inspelen op nieuwe consumentenontwikkelingen en succesvol zijn. Op deze manier stimuleert KHN innovatie onder horecaondernemers. De Meest Markant-verkiezing begint bij regionale verkiezingen in veertien regio’s. Uit de veertien winnaars wordt in het najaar van 2019 de Meest Markante Horecaondernemer van Nederland gekozen.

