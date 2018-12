Longlist Wandelroute van het Jaar 2019

Tien kandidaten zijn nog in de race voor de uitverkiezing van de Wandelroute van het Jaar 2019. Op zaterdag 2 februari a.s., tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent, reikt de jury de bijbehorende trofee uit aan de winnaar. De jury had voor de longlist de keuze uit niet minder dan 18 gegadigden die zich in de loop van 2018 hadden aangemeld. Het gaat daarbij om routes die tussen november 2017 en november 2018 nieuw gerealiseerd of ingrijpend gewijzigd zijn. Voor het eerst kwamen naast routes in Nederland en België ook routes in het Groothertogdom Luxemburg in aanmerking. Daarmee is de trofee uitgegroeid tot een onderscheiding voor de beste (nieuwe) wandelroute van de Benelux. Na een grondige verkenning van de kandidaturen en het in de praktijk testen van routes, komt de jury tot de volgende longlist:

– in alfabetische volgorde –

• Brabantse Kouters. Wandelknooppunten-netwerk van 480 km in het noordwesten van Vlaams-Brabant, deels grensoverschrijdend met Oost-Vlaanderen. Met 300 km bijkomende paden

ten oosten van de A12 met een wandelapp

• Elfstedenwandelroute. Dit keer niet op schaatsen maar wel te voet met dit 283 km lang nieuw streekpad (SP19) langs de 11 steden van de bekende schaatswedstrijd

• Kempentocht. Meerdaags wandelen langs knooppunten en over onverharde paden in de Antwerpse Kempen (63,5 km)

• Noardlike Fryske Wâldenpad. Nieuw streekpad (SP20) van 165 km door de noordelijke Friese wouden, met heel wat natuurgebieden en natuurmonumenten

• Romeins Limespad. Nieuw LAW16 pad. 275 kilometer van Katwijk aan Zee naar Nijmegen langs gereconstrueerde wachttorens en castella langs de Romeinse Limes

• St. Odulphuspad. Pelgrimsroute van 260 kilometer door Zuidwest-Friesland in 15 etappes

• Tour du Brabant Wallon – GRP127 ‘streek grote routepad’ (Grande Randonnée de Pays). Rondwandeling van 266 km zuiden van Brussel. Romaans Brabant op zijn mooist

• Walcherse Wandelingen. Wandelgids van de uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Met 11 afzonderlijke wandelingen op dit “eiland” in Zeeland en een – uit 4 etappes bestaand –

“Rondje Walcheren” van 80 km.

• Wandelronde van Vlaanderen – GR5A – Een lus van 570 km langs de grenzen van Oost- en West-Vlaanderen. Met een aantal nieuwe en vernieuwde trajecten en voor het eerst uitgegeven

in één wandelgids

• Zuiderwaterlinie wandelpad. Over 290 km, langs 11 historische Noord-Brabantse vestingsteden van Bergen op Zoom tot Grave

De jury zal deze routes en bijbehorende gidsen, kaarten, eventuele websites en ander ondersteunend materiaal verder onderzoeken, zo nodig met nog extra verkenningen op het terrein. Dat gebeurt op basis van een twintigtal criteria. Begin januari 2019 maakt de jury de shortlist van vier of vijf routes bekend. De uiteindelijke winnaar volgt ‘Een wandeling rondom Zuid-Limburg’ op, de Wandelroute van het Jaar 2018. Klik hier voor informatie.