heerlijkehuisjes.nl neemt verhuuractiviteiten VVV Zeeland over

Zeeland Vakantie, de handelsnaam van de verhuuractiviteiten van VVV Zeeland, is per 1 december 2020 overgenomen door verhuurplatform heerlijkehuisjes.nl. Zeeland Vakantie heeft op dat moment 140 woningen in bemiddeling. Heerlijkehuisjes.nl zal met het nieuwe regiokantoor Zeeland huisvesten in het voormalige VVV inspiratiepunt in Oostkapelle. De medewerkers van Zeeland Vakantie maken allemaal de overstap naar het nieuwe regiokantoor.

heerlijkehuisjes.nl

Het in Steenwijk gevestigde heerlijkhuisjes.nl is online verhuurder van ca. 3.000 vakantiehuizen en groepsaccommodaties in Nederland, België en Duitsland. Al meer dan 15 jaar hebben zij door focus op nauw contact met eigenaren en verhuurders, een krachtig verhuurplatform weten op te richten. Op heerlijkehuisjes.nl kun je terecht voor een complete gastbeleving, van boeking tot vertrek. Met deze overname hebben zij het aanbod in Zeeland weten uit te breiden naar 650 accommodaties.

Arjen Dekker, directeur heerlijkehuisjes.nl: “We willen graag over deze spannende tijd heen kijken en juist nu investeren in hoogwaardig aanbod en service. Het team Zeeland Vakantie is geworteld in de regio en kent het toerisme in Zeeland als geen ander. Nu dit samenkomt met het grote online bereik van ons platform, ben ik ervan overtuigd dat we in Zeeland een onderscheidende dienstverlening kunnen bieden voor zowel gasten als vakantiehuis eigenaren en vakantieparken.”

Zeeland Vakantie

Omdat VVV Zeeland eind 2020 ophoudt te bestaan is er de afgelopen maanden gezocht naar een goede en betrouwbare overnamekandidaat voor de verhuur van particuliere woningen in Zeeland.

“Ik ben blij met de verkoop van Zeeland Vakantie aan heerlijkehuisjes.nl. Op deze manier kunnen we onze huiseigenaren een betrouwbare partner bieden die met dezelfde service en gezichten blijft werken. Ik ben verheugd dat op deze manier ook de werkgelegenheid voor onze medewerkers behouden blijft.” aldus Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland.

De website van Zeeland Vakantie, zeelandvakantie.nl blijft online. De diensten en service, zoals sleutelbeheer en schoonmaak, blijven regionaal behouden vanuit het regiokantoor aan de Lantsheerstraat 1 in Oostkapelle.