Serena van Kammen wordt nieuwe directeur Attractieparken bij Libéma

Rosmalen, 2 december 2020 – Serena van Kammen (41 jaar) is benoemd tot de nieuwe directeur Attractieparken bij Libéma. Zij begint op 1 januari met haar nieuwe uitdaging bij de Brabantse recreatie-onderneming.

Na diverse functies bij Walibi Holland en het Dolfinarium, begon Serena van Kammen in 2015 als general manager van Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad. In haar nieuwe functie wordt ze naast het Flevolandse museum ook eindverantwoordelijk voor Dierenrijk, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Klimrijk Brabant.

Potentie

Van Kammen neemt het stokje over van Leen Lips, die directeur wordt van de divisie Vakantieparken. “Het is een bijzonder jaar om in deze positie te beginnen”, zegt Van Kammen. “Maar het zijn stuk voor stuk hartstikke mooie parken met veel potentie. Ik kan niet wachten om straks weer alle kansen en mogelijkheden die ze bieden te benutten en uit te bouwen.”

Libéma-directeur Dirk Lips is blij met de benoeming van Van Kammen. “Ik heb de afgelopen vijf jaar mogen ervaren wat Serena in huis heeft. Zij heeft Aviodrome op de kaart gezet als hét Luchtvaartmuseum van Nederland en daar mooie dingen bereikt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat zij samen met de general managers en overige medewerkers de ambities van de attractieparken waar gaat maken.”