Ondanks de pandemie verdubbelde Airbnb bijna in waarde

Er zijn nogal wat bedrijven die garen spinnen bij de pandemie. Zo zei de directeur van Bol.com dat hij zich bijna ervoor schaamt dat de zaken voor het bedrijf in deze crisis zo goed gaan. Bijna. En zo zijn er meer bedrijven die toch al online waren die de omzet en de winst enorm zien oplopen omdat het sociale verkeer wereldwijd aardig is ingeperkt. Dat geldt niet voor Airbnb. Het verhuurplatform ligt door de pandemie behoorlijk op zijn gat. De omzet daalt dit jaar met een derde, terwijl het verlies maar liefst verdubbelt. Airbnb moest dit voorjaar nog $2 mrd lenen tegen aanzienlijke tarieven als het interbancaire tarief plus 7,5% en 10% om de pandemie überhaupt heelhuids door te komen.

Niet bepaald het juiste moment voor de toch wel lang verwachte beursgang zult u denken. Maar ja, de beurzen breken ook record naar record en qua beursgangen (IPO’s) loopt het zelfs in dit pandemiejaar behoorlijk storm. Naar verwachting zal er dit jaar voor $317 mrd wereldwijd aan kapitaal bij beursgangen worden opgehaald, alleen in het jaar 2007 was dat met $385 mrd meer, zo becijferde het persbureau Bloomberg. Dus Airbnb waagt het er toch maar op. Volgens de gewijzigde prospectus, die gisteren werd gepubliceerd, wil het bedrijf bijna $3 mrd gaan ophalen bij de beursgang die al voor volgende week gepland was. Het gaat om 51,9 mln aandelen die vooralsnog voor tussen de $44 en $50 per stuk aan de man zullen worden gebracht door onder meer Morgan Stanley en Goldman Sachs. Het is de op twee na grootste beursgang die dit jaar in de Verenigde Stagen plaats zal vinden. De oprichters van het bedrijf, dat nog maar dertien jaar oud is, cashen een beetje. Ze verkopen voor $100 mln tegenwaarde aan aandelen, maar dat is maar een fractie van hun bezit. Met de beursgang kan ook het personeel gaan cashen. En daar was nogal wat haast bij. In het verleden was een gedeelte van hun beloning in opties uitgekeerd en een van die optieseries loopt deze maand af. Mocht de emissieprijs inderdaad op de $50 uitkomen dan is Airbnb $35 mrd waard. En dat is toch wel opmerkelijk. Niet zozeer omdat het meer is dan de eerdere recordwaardering van $31 mrd uit 2017. Maar wel omdat de laatste financieringsronde in april het bedrijf waardeerde op $18 mrd, aldus Bloomberg.

Spekkoper zijn dus de partijen die toen bij die ronde instapten. Zij kochten zich, achteraf gezien, met een fikse korting in en hebben hun bezit in nog geen acht maanden bijna zien verdubbelen in waarde. Het helpt natuurlijk dat er nu gunstige nieuwsberichten zijn over vaccins tegen de pandemie, maar dat is helemaal geen gek rendement op aandelen in een sector die een van de grootste verliezers is van de pandemie.

Bron: Financieel dagblad