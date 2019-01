FBTO deed onderzoek naar het Elfstedenvirus onder meer dan 500 Nederlanders. Hoe zit het met de Elfstedenkoorts en hoe ver gaan ze om niets van een eventuele ‘Tocht der tochten’ te missen? In 5 vragen kwam FBTO daar achter. 30% boekt bewust géén vakantie in de wintermaanden Een opmerkelijke uitkomst, want stel je voor dat ‘ie komt! Maar thuisblijven is helemaal niet nodig… FBTO heeft een oplossing bedacht voor mensen met een geldig startbewijs voor het schaatsen van de Elfstedentocht. FBTO introduceert ‘It giet oannuleringsdekking’ Als Friese verzekeraar vindt FBTO dat iedereen met een geldig startbewijs de Elfstedentocht moet kunnen schaatsen. Ook als je nét op dat moment op vakantie bent. Dus bedacht de verzekeraar voor die mensen een oplossing: de unieke It giet oannuleringsdekking in de module annuleringsverzekering van de FBTO Reisverzekering. Die werkt zo: klinken de woorden “It giet oan!”of een andere kreet met dezelfde strekking, dan verzekert FBTO je annuleringskosten van de geboekte vakantie als je een geldig startbewijs hebt. En dat is uniek in Nederland. Bekijk de infographic met de onderzoeksresultaten In het FBTO Elfstedentochtonderzoek werden de deelnemers verder gevraagd of ze een buitenlandvakantie afbreken voor een Elfstedentocht, een vakantie afzeggen, of ze naar Friesland komen om langs de route te staan. Ook laat het onderzoek een kaartje van Nederland zien waar de Elfstedenkoorts het grootst is. Klik hier voor meer informatie