Nationaal Groenfonds stelt nieuwe investmentmanager kringlooplandbouw aan

Deze maand is Rob van Eijck in dienst getreden bij Nationaal Groenfonds. Van Eijck wordt bij het Groenfonds onder andere verantwoordelijk voor het financieren van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw. Hiervoor was Van Eijck werkzaam in de zakelijke dienstverlening en in de agrarische sector. Nationaal Groenfonds financiert in toenemende mate natuurinclusieve en kringlooplandbouw projecten. Daarom is het financieringsteam uitgebreid met Rob van Eijck. Van Eijck zal zich naast de genoemde projecten focussen op het financieren van landgoederen en organisaties die natuur ontwikkelen en beheren.

Betrokken bij het landelijk gebied

Al jaren is Van Eijck als ondernemer en adviseur betrokken bij de uitwerking en realisatie van uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Tot voor kort werkte Van Eijck voor financieel opleider en detacheerder Welten, waar hij verantwoordelijk was voor dienstverlening binnen de segmenten Business Banking en Overheid. De roots van Van Eijck liggen in de agrarische sector.

Van zijlijn naar directe bijdrage

Van Eijck over zijn aanstelling bij het Groenfonds: ‘Mijn belangstelling voor ontwikkelingen in het landelijk gebied is groot. De laatste jaren heb ik daar vanaf de zijlijn aan meegewerkt. Door mijn overstap naar Nationaal Groenfonds krijg ik de kans om een directe bijdrage te leveren aan de financiële kant van de duurzame vergroening van Nederland.’ Klik hier voor informatie.