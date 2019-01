Eerste exemplaar publicatie i-Tree Nederland

Op 14 februari vindt in Utrecht de lancering plaats van i-Tree Nederland, een softwareprogramma om de baten van bomen te waarderen. Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, neemt bij deze gelegenheid het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie ‘De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’. VVD-kamerlid Arne Weverling zal tijdens de presentatie deelnemen aan een discussie over de maatschappelijke betekenis van de waarde van bomen. Met i-Tree is het mogelijk om een waarde in euro’s te verbinden aan de groene diensten die bomen leveren. Denk aan het wegvangen van luchtverontreinigende stoffen, het vastleggen van CO2, verkoeling en de afvang van water. Met de informatie die het programma levert, kunnen opdrachtgevers en professionals het beleid en beheer van bomen op een objectieve en wetenschappelijke manier onderbouwen, zowel voor de politiek als voor burgers.

Resultaten pilots

i-Tree is van oorsprong een Amerikaans programma. Het is nu zo ver gereed dat het kan worden ingezet in Nederland. Daar zijn twee pilotfases aan vooraf gegaan, waarin het model is getest in veertien gemeenten. Bovendien is het geoptimaliseerd voor de Nederlandse situatie, waarbij verdiepend onderzoek is gedaan met als doel om het model verder te verfijnen en uit te breiden. Het resultaat is een uitgebreid programma op basis van i-Tree Eco dat veel verschillende baten kan berekenen voor zowel grote als kleine bomenbestanden. Aanvullend biedt i-Tree instrumenten die dieper ingaan op één bepaald thema. Zo geeft i-Tree Canopy snel inzicht in de volledige groenbedekking van een gebied, op basis van gegevens uit Google Maps. i-Tree Hydro geeft inzicht in de relatie tussen ondergrond, bodembedekking, hydrologie en de bijdrage van bomen aan hemelwaterregulering. De publicatie geeft inzicht in de resultaten van de pilots en de toepassingen van i-Tree in Nederland.

Programma lancering

I-Tree Nederland is een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk in nauwe samenwerking met veertien betrokken gemeenten, BTL Bomendienst, Bomenwacht Nederland, Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens de lancering geeft projectleider Henry Kuppen inzicht in de belangrijkste resultaten van drie jaar pilots in Nederland. Verder wordt er gediscussieerd over de maatschappelijke betekenis van de waarde van bomen, onder leiding van VHG-directeur Egbert Roozen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van draagvlak voor een effectief bomenbeleid en komen de ervaringen met i-Tree in de praktijk aan bod. Tot slot zal Maarten Loeffen, directeur Stadswerk, een inkijkje geven in de activiteiten van het Platform i-Tree Nederland in de toekomst. Wilt u de lancering bijwonen? Meld u aan via de website of stuur een e-mail naar Marc Custers: m.custers@vhg.org.

Foto: Bron: Henry Kuppen. De publicatie ‘De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’ geeft inzicht in de resultaten van de pilots en de toepassingen van i-Tree in Nederland.