Nieuwe directeur–bestuurder Slot Loevestein

De Raad van Toezicht heeft Ed Dumrese voorgedragen als nieuwe directeur van Stichting Museum Slot Loevestein. Naar verwachting zal de heer Dumrese per 1 maart 2019 in dienst treden bij Slot Loevestein. Dumrese (50 jaar) is ruim 13 jaar actief geweest als directeur van Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. “Ik ben zeer opgetogen dat ik mij voor dit bijzondere Rijksmuseum mag inzetten. Loevestein staat symbool voor vrijheid en tolerantie en laat zien hoe deze begrippen door de eeuwen zijn ontwikkeld. Hier ligt de Nederlandse identiteit verankerd, ook door de strijd tegen het water en als schakel in de Hollandse Waterlinie. Loevestein is voor mij letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in het land waar ons verleden en de betekenis daarvan voor vandaag zichtbaar wordt voor jong en oud, voor iedere Nederlander en onze internationale gasten. ” Ard van der Steur, voorzitter van de Raad van Toezicht ziet uit naar de komst van Dumrese; “Ed Dumrese heeft veel affiniteit met de thema’s vrijheid en tolerantie, die het hart vormen van het verhaal van Slot Loevestein. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij Slot Loevestein samen met het management team, de medewerkers en vrijwilligers verder vorm en inhoud kan geven.” In 2021 viert Rijksmuseum Slot Loevestein namelijk het Hugo de Groot Jaar. Het is dan 400 jaar geleden dat Hugo de Groot op spectaculaire wijze in een boekenkist uit het slot ontsnapte. Dat moment wil het museum aangrijpen voor een koerswijziging met een volledig nieuwe presentatie, waarbij het de universele waarden van het museum ‘vrijheid en tolerantie’ nationaal en internationaal op de kaart gaat zetten. Op 9 april 2019 draagt de huidige directeur Ien Stijns tijdens haar afscheid officieel het stokje over aan Ed Dumrese.