Start fietsseizoen met driedaags spektakel in Jaarbeurs Utrecht

De Jaarbeurs in Utrecht staat 1, 2 en 3 maart 2019 in het teken van de fiets en actieve vakanties. Bike MOTION Benelux, Fiets en Wandelbeurs en E-bike Xperience presenteren dat weekend het grootste totaalaanbod ter wereld voor de sportieve en recreatieve liefhebber. Met één ticket bezoek je drie events. Nederlanders houden van fietsen: ons land telt meer tweewielers (22,8 miljoen) dan inwoners (17,2 miljoen). Jaarlijks trappen we 15 miljard kilometer bij elkaar, een kwart van alle verplaatsingen. Naar het werk, in onze vrije tijd, op vakantie, als training, voor de gezondheid of gewoon voor de dagelijkse boodschappen: we pakken als het even kan de (elektrische) fiets en doen dat ook steeds vaker.

Bike MOTION Benelux

Bike MOTION Benelux is dé fietsbeurs voor alle sportieve fietsers en liefhebbers en markeert de start van het nieuwe wielerseizoen. In de Utrechtse Jaarbeurs vindt de fietsliefhebber alles wat hij of zij nodig heeft voor het komende fietsseizoen. De nieuwste racefietsen en mountainbikes van toonaangevende merken zoals Trek, Specialized, Merida, Canyon, Lapierre, Kona, American Eagle, Van Nicholas, Titici, 11ANTS, Apex en Sensa. Ook de onderdelen en accessoires van Shimano, Tacx, Schwalbe, Bioracer, KMC, Rotor, BBB, Zipp, Hope en vele andere zijn present. Deze editie kan er opnieuw naar hartenlust getest worden op veel verschillende racefietsen, (e-)mountainbikes, crossers en gravelbikes. Uiteraard zijn er weer kennissessies in het theater en is het openingsweekend te volgen onder het genot van een kop koffie of glas bier.

Fiets en Wandelbeurs

Natuurlijk zijn er de paradepaardjes te bewonderen op het gebied van trekkingbikes met geavanceerde technische snufjes als hydraulische remmen, riemaandrijving en versnellingsnaven. Maar wat de Fiets en Wandelbeurs vooral te bieden heeft, is het grootste aanbod ter wereld van fiets- en wandelbestemmingen. Nergens vind je zo’n compleet aanbod wereldwijd, speciaal gericht op fietsers en wandelaars. Dichtbij in eigen land, naar exotische bestemmingen, georganiseerd en comfortabel of juist heel avontuurlijk. Een nieuw element is Mountain Xperience voor bergsporters. Samen met de bijna 140 lezingen en workshops is de Fiets en Wandelbeurs het event voor je actieve outdoorvakantie.

E-bike Xperience

De zoektocht naar een elektrische fiets begint op E-bike Xperience, het grootste indoor e-bike testevent van de Benelux in de Jaarbeurs Utrecht. Op E-bike Xperience zijn honderden modellen e-bikes van ruim 70 merken beschikbaar voor een testrit op het langste indoor testparcours van Europa. Dé kans om in één dag, onder één dak, de keuze te maken voor de geschikte e-bike. Naast alle merken e-bikes – van lifestyle fietsen tot stadsfietsen en e-pedelecs – vind je op E-Bike Xperience ook een ruim aanbod aan accessoires. Van helmen, tassen en sloten tot zadels en fietsendragers. Tickets zijn te koop via de websites van de drie events. Een ticket voor één van deze events, geeft ook toegang tot de andere twee.

foto: ©Fotoboom.nl