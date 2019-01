Ticketsplus | regio biedt gasten van NOVASOL een vakantie vol belevenissen

Aan het begin van 2019 bezegelen NOVASOL en Ticketsplus | regio hun nieuwste samenwerking. NOVASOL is al meer dan 50 jaar dé specialist in vakantiehuizen. Met meer dan 3500 vakantiehuizen in Nederland, België en Duitsland biedt NOVASOL toeristen uit binnen- & buitenland een breed assortiment aan vakantiehuizen voor ieder budget. Gedurende het verblijf in een vakantiehuis zijn vakantiegangers op zoek naar de leukste uitjes en belevenissen in de buurt. Met meer dan 13 jaar ervaring in de Leisure- & dagrecreatiesector zet Ticketsplus haar kennis, netwerk en expertise in om een win-win situatie te creëren voor NOVASOL, de uitjes in de regio en uiteraard de vakantiegangers. Ticketsplus zal voor NOVASOL een op maat gemaakt ticketing platform maken, met daarop de leukste uitjes in de buurt van de vakantiehuizen. Vakantiegasten van NOVASOL kunnen vanuit de boekingsomgeving tickets vinden voor activiteiten en uitjes in de omgeving van het desbetreffende vakantiehuis. Middels dit platform kan NOVASOL veel beter inspelen op de behoeften van specifieke doelgroepen.

Gebruik vakantiehuizen enorm gestegen

Het inkomend toerisme in Nederland is in 2017 met 13% gestegen (Trendrapport_2018_CBS). Deze groei komt voor een groot deel doordat er meer toeristen uit Duitsland en België naar Nederland komen. De economieën trekken aan en toeristen hebben meer tijd en geld om er even op uit te trekken. Daarbij zijn Nederland, België en Duitsland als buurlanden een uitermate geschikte bestemming voor een korte vakantie. Met de stijging van het toerisme is het gebruik van vakantiehuizen de laatste jaren ook enorm gestegen. Het totaal aantal gasten in vakantiehuizen nam in 2017 toe met 246.000.