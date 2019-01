Koning Willem-Alexander aanwezig bij 5de editie JINC Baas van Morgen

Ruim 200 kinderen namen donderdag 24 januari voor één dag de baan over van Nederlandse CEO’s en politici. Tijdens JINC Baas van Morgen ervaren basisschool- en vmbo-leerlingen, die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand, hoe het is om de leiding te hebben en doen zij een waardevol contact op voor later. Onder meer DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station en Hilton Rotterdam gaven het stokje over voor één dag. Gerrie en Akosua hadden voor één dag de touwtjes in handen in DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.

Koning bij conferentie

Wat deze vijfde editie extra bijzonder maakt, is dat koning Willem-Alexander de conferentie op het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam bijwoont. Hier verzamelden ‘jonge en oude bazen’ zich na een dag hard werken om ervaringen uit te wisselen. Voorafgaand aan de conferentie neemt hij deel aan een rondetafelgesprek waarbij verschillende betrokkenen hem informeren over het werk van JINC. Daniel Roos, directeur van JINC zegt: “Een kind een dag op de stoel van de baas levert meestal twee vliegen in één klap op: een onvergetelijke ervaring voor een kind én verfrissende ideeën voor een bedrijf. Dat koning Willem-Alexander naar de conferentie komt, voelt bovendien als steun voor onze strijd tegen kansenongelijkheid. Voor de deelnemers is het erg waardevol om gezien en gehoord te worden door iemand als hij.” Gerrie en Akosua hebben zelfs nog even op het podium tot het publiek gesproken en overwegen na een geweldige dag toch om hotel manager te worden. Klik hier voor informatie.