Roompot Vakanties benoemd tot beste keten door publiek

Roompot Vakanties is dinsdag 29 januari uitgeroepen tot ‘Beste keten van Nederland’. De locatie Noordzee Résidence Cadzand-Bad is benoemd tot ‘Beste vakantiepark aan de Nederlandse kust’. De awards werden uitgereikt door vakantieparkvergelijker BungalowSpecials. Met deze twee prijzen komt de totale teller van in januari ontvangen awards op 21 stuks. Eerder deze maand mocht de aanbieder van vakanties al achttien zilveren Zoover Awards en de prijs voor ‘Beste wellnesshotel’ door Hotels.nl in ontvangst nemen. De BungalowSpecials Awards zijn publieksprijzen, gebaseerd op beoordelingen van gasten die in 2018 op een van de parken verbleven. Voor de award voor beste keten is gekeken naar het gemiddelde reviewcijfer van alle parken die bij Roompot zijn aangesloten. Ook de Zoover Awards zijn gebaseerd op de meningen van gasten, die in 2018 bijna 250.000 reviews op de website achterlieten. Om zilver te krijgen moeten gasten het park minstens met een 8 gewaardeerd hebben. Bij zestien Nederlandse en twee Duitse parken van Roompot was dat het geval.

Trots

De prijs van Hotels.nl wordt eveneens bepaald op basis van reviews. Ruim 30.000 mensen lieten in 2018 een recensie achter op de website. Ze konden het hotel tevens op vijf punten een score geven: prijs/kwaliteit, hygiëne, service, comfort en ligging. Het Parkhotel Bad Arcen ontving de meeste punten in de categorie Beste Wellnesshotel. Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot, is trots op alle behaalde resultaten. “Het is een enorme eer dat we bij al deze publieksprijzen zo goed scoren. Het is een teken dat gasten onze diensten en voorzieningen zeer waarderen en dat is waar je het voor doet. We hebben awards ontvangen voor individuele parken, een hotel en Roompot als keten. Dat betekent dat we op alle vlakken op de goede weg zijn. Een mooiere waardering kun je als onderneming niet krijgen.”