Vakantiepark Buitenhof De Leistert is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot ‘Het beste vakantiepark van Nederland’ door klanten van BungalowSpecials. Jaarlijks worden de BungalowSpecials Awards uitgereikt aan de beste vakantieparken in Nederland, België en Duitsland.

Ruimte en voorzieningen zorgen voor doorslaggevende winst

Buitenhof De Leistert scoort op alle vlakken goed, maar heeft de winst van de Award vooral te danken aan de ruimtelijke opzet van het vakantiepark en het aantal voorzieningen voor jong en oud. Daarnaast zijn klanten lovend over de hygiëne van het vakantiepark. Zo vertelt één van de gasten over Buitenhof De Leistert: “De rust, de ligging, huisjes zijn super, mooi en schoon. Ik ben er voor de derde keer geweest met nog 5 dames en reken er maar op dat we volgend jaar weer van de partij zijn.” BungalowSpecials ging op pad om deze mooie Award uit te reiken. “Trots en superblij zijn we met de Award van BungalowSpecials. Het laat zien dat we vanuit Buitenhof de Leistert met passie werken aan een gave vakantie voor onze gast. Met diezelfde passie blijven we ons park verbeteren en verfraaien. Wat fijn dat de gast dat ziet!” aldus Angelique Joosten – Manager Marketing & Sales bij Buitenhof de Leistert.

Beste vakantiepark van België

In België is Park Molenheide het beste vakantiepark van België geworden. Vorig jaar vielen zij al in de prijzen door de Award voor beste prijs-kwaliteitverhouding te winnen. Vooral de moderne huisjes en de ligging midden in het bos wordt zeer gewaardeerd. Zo vertelt één gast: “Heerlijk in het groen gelegen. Alles wat je nodig hebt is er aanwezig. Mooie huisjes met genoeg ruimte eromheen.”

Nieuwkomers vallen in de prijzen

Dit jaar reikt BungalowSpecials ook prijzen uit aan nieuwkomers. Hiermee geeft BungalowSpecials nieuwe vakantieparken de kans om een Award te winnen. Zo sleept Safari Resort Beekse Bergen de Award “Beste nieuwkomer in 2018” in de wacht. En valt ook Pierre & Vacances Village Normandy Garden in de prijzen als beste nieuwkomer in Frankrijk, dankzij de uitbreiding van BungalowSpecials naar dit zuidelijkere land.

Voor 100% een publieksprijs

Ook dit jaar is BungalowSpecials in de reviews van 2018 gedoken om te zien welk vakantiepark door klanten van BungalowSpecials het best beoordeeld wordt. BungalowSpecials kiest er bewust voor om naar de reviews van het afgelopen jaar te kijken, zodat elk jaar een nieuw vakantiepark kan winnen. Dit jaar zijn er maar liefst 37 Awards uitgereikt aan verschillende vakantieparken. Ook bij zusteronderneming HotelSpecials zijn de jaarlijkse Awards weer uitgereikt. Hier is The Hague Marriott door klanten van HotelSpecials uitgeroepen tot het beste hotel van 2018.

