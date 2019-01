Banenmarkt bij Beerze Bulten

Vakantiepark Beerze Bulten organiseert in het eerste weekend van februari een banenmarkt ter versterking van het team voor het naderende kampeerseizoen. Op vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari kan men het park bezoeken om kennis te maken met mensen uit het vakgebied om zo een geschikte baan te vinden.

Werken in vakantiesferen

Het kampeerseizoen start op 30 maart en daarom is Vakantiepark Beerze Bulten op zoek naar versterking voor het enthousiaste team. Speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een leuke vakantiebaan in het Vechtdal organiseert Beerze Bulten deze banenmarkt. Tijdens deze banenmarkt kan men speeddaten met medewerkers van diverse afdelingen. Zo krijgt men een goede indruk van de mogelijkheden bij Vakantiepark Beerze Bulten.

Diverse afdelingen

Tijdens deze banenmarkt is Beerze Bulten op zoek naar enthousiaste mensen voor onder andere de volgende afdelingen:

* Bediening en keuken

* Schoonmaak

* Toezicht speelparadijs

* Receptie

* Toezicht zwembaden

* Poortwachters

Banenmarkt

De banenmarkt vindt plaats op vrijdag 1 februari van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 2 februari van 10.00 tot 12.00 uur. De banenmarkt is vrij te bezoeken en vindt plaats in het Giga Konijnenhol. Interesse? Vergeet dan niet je C.V. en legitimatiebewijs mee te nemen naar de banenmarkt. Klik hier voor informatie.