Landal GreenParks is winnaar van de Sustainable Brand Index van 2018 in de categorie Travel en Leisure. Landal mag zich een jaar lang het meest duurzame reismerk van Nederland noemen op grond van onafhankelijk consumentenonderzoek. De onderscheiding werd in Amsterdam uitgereikt door Harm Edens. De Sustainable Brand Index is een internationaal onafhankelijk onderzoek waarbij consumenten worden geïnterviewd over duurzaamheid en de communicatie van consumentenmerken. De Sustainable Brand Index wordt jaarlijks uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en sinds vorig jaar ook in Nederland en bestaat uit een rangorde en een diepteonderzoeksrapportage. “We zijn bijzonder blij met en trots op deze onderscheiding. Deze waardering door gasten is een mooie erkenning van onze ambities en inspanningen op het gebied van duurzaamheid,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Onze concrete ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te opereren, maar daarnaast willen we bijdragen aan een gezondere natuur, door zuinig om te gaan met de natuur en gasten bewuster te maken. Onvergetelijke vakanties met een positieve impact. In deze award klinkt door wat onze gasten op de parken ervaren.”

Nieuwe accommodaties bouwt Landal GreenParks zo duurzaam mogelijk. Zo is het in december 2016 geopende Landal De Reeuwijkse Plassen, met 145 woningen en centrale voorzieningen ontwikkeld met duurzame bouwmaterialen, voorzien van luchtwarmtepompen, zonder gasaansluiting en als eerste vakantiepark in staat zelf zijn duurzame stroom op te wekken en op te slaan in een eigen elektriciteitsnetwerk. Op Landal Mont Royal heeft Landal 74 gloednieuwe accommodaties ontwikkeld, waarbij ruim 80% van het materiaal van de oude bungalows opnieuw is ingezet. Ze leveren bovendien meer energie dan ze in een jaar verbruiken, doordat ze zijn voorzien van tal van energiebesparende maatregelen, van zonnepanelen voor de stroomopwekking, en van luchtwarmtepompen voor de verwarming en warm water. Ook deze accommodaties zijn volledig gasvrij.