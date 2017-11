Historisch exposantenaantal voor Recreatie Vakbeurs in Hardenberg

Een record aantal exposanten neemt deel aan Recreatie Vakbeurs van 28 tot en met 30 november in Evenementenhal Hardenberg. Eerder werd al bekend dat het aantal exposanten naar verwachting zou uitkomen rond de 200. In de afgelopen periode groeide het exposantenveld zo fors dat nu de teller op 245 staat. “Ieder jaar schommelt het aantal rond de 185. Het huidige aantal van 245 exposanten is voor deze beurs historisch hoog”, zegt Tom Verbeek namens Recreatie Vakbeurs. Nu de vakanties erop zitten, gaan recreatieprofessionals in de komende periode hun tijd benutten om de koers voor 2018 te bepalen. Het belangrijkste inspiratiemoment om deze koers te bepalen is voor hen Recreatie Vakbeurs, zo blijkt voor het tweede jaar op rij uit de Investeringsmonitor van Marktdata onder recreatieprofessionals. “Aan inspiratie geen gebrek”, zegt Tom Verbeek. “We zijn gegroeid van drie naar zeven beurshallen, waarbij meerdere hallen zijn ingericht als themahal. De trouwe bezoekers van de beurs zien bovendien veel nieuwe exposanten. Naar verwachting zal de beursvloer op korte termijn volledig uitverkocht zijn voor exposanten”, aldus Verbeek.

Alle focus op Hardenberg

De groei van Recreatie Vakbeurs in Hardenberg komt mede door het wegvallen van de recreatiebeurzen in Gorinchem en Venray. De organisatie steekt nu alle energie in Hardenberg om de beurs nog meer te profileren als de belangrijkste recreatiebeurs van Nederland. Dat wordt onder meer gedaan door een landelijke bezoekerscampagne. Verbeek: “We groeien van een regionale beurs naar een landelijke beurs met zelfs internationale aantrekkingskracht. Het merendeel van de bezoekers bestaan uit (vakantie)park- en campingeigenaren en recreatieondernemers met diverse disciplines.”

Trendtour langs ondernemers

Voorafgaand aan beursdag 2 vertrekt vanuit Evenementenhal Hardenberg een Amerikaanse schoolbus naar een drietal vooraanstaande succesvolle ondernemingen binnen de regio: Familiepark Krieghuusbelten, IJreka Speeltoestellen en Moderna Textielservice. Deze trendtour is een onderdeel van de vernieuwde opzet van Recreatie Vakbeurs. Meer informatie en aanmelden voor de trendtour (kan tot en met 17 november): www.recreatie-vakbeurs.nl.

Openingstijden Recreatie Vakbeurs

Recreatie Vakbeurs is op 28, 29 en 30 november 2017 te bezoeken in Evenementenhal Hardenberg. Op alle beursdagen zijn de deuren geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.