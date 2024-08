Genieten voor alle watersporters

Eind augustus is de Bataviahaven van Lelystad omgetoverd tot een waar watersport-paradijs. Dan liggen er ruim 440 blinkende nieuwe boten klaar voor de verwachte 30.000 bezoekers. Die komen voor hun droomboot tussen de nieuwste modellen zeiljachten, motorboten, sloepen, tenders, consoleboten, RIB’s, houseboten en catamarans.

Internationaal

In deze editie zijn er voor het eerst exposanten uit 17 verschillende landen en van vijf continenten. Van ‘down under’ komen de Riviera Sports Yacht 4600 en de al even imposante McConaghy MC53 catamaran. Er liggen sportjachten uit Brazilië en de Verenigde Staten. Je vindt er meerdere Aziatische sloepen en natuurlijk zijn op de beurs ook de beste boten en jachten uit Europa te zien. Elegante stilisten uit Italië, vernuftige klasse uit Scandinavië, praktische Poolse tenders, luxe motorjachten uit Groot Brittannië, slim design uit Frankrijk en diverse degelijke Duitse boten. Maar het gros van de 440 getoonde jachten komt uit ons eigen land.

Lifestyle

Bezoekers van de beurs kunnen bij de entree het Hiswa te Water 2024 Magazine meenemen. In dit 80 pagina’s dikke magazine is ook de beursplattegrond met de exposanten index opgenomen. Bij de aankoop van een online ticket krijgen bezoekers een link meegezonden, die leidt naar de digitale versie van het Hiswa te Water Magazine 2024. De beurs heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een ongeëvenaard lifestyle-evenement met alle mooie elementen van het watersportleven. Uniek is dat grote internationale werven Lelystad hebben uitgekozen om hun primeurs voor het eerst aan het publiek te tonen. Wereldprimeurs als de Fairline Squadron 58 en de Steeler B50 AquaZen vallen voor veel bezoekers zeker in de categorie droomboten.

Bijzonder

Er zijn bijzondere zeiljacht primeurs van Breehorn, Bestevaer en Jager, nieuwe luxe motorjachten van Holterman, Stratos Yachts, Steeler Yachts, Van der Heijden en Van der Hoven. Er zijn primeurs van Antaris en Interboat en de belangrijkste andere sloepen en tendermerken hebben eveneens een plekje in de Bataviahaven. Opvallend dit jaar is het aantal boten met elektroaandrijving en bootjes die van het onverwoestbare HDPE zijn gemaakt. Alle grote merken buitenboordmotoren hebben een eigen paviljoen waar merkdistributeurs met hun eigen boten aanwezig zijn. Op de kades exposeren de belangrijkste leveranciers van onderdelen, accessoires en watersport gerelateerde diensten.

Zalig bij Zilt

Nieuw is het pop-up restaurant Zilt, op de Boulevard bij de VIP entree. Daar kunnen bezoekers en exposanten in alle rust in stijl genieten van zalige gerechten van topchefs en van bijzondere wijnen van Fourcroy. Maar op andere plekken van de beurs zijn ook snacks als frites of kibbeling en bijzondere broodjes verkrijgbaar. Watersporters worden blij op de Hiswa te Water, want zowel op nautisch als op culinair gebied is de Bataviahaven van Lelystad ook dit jaar weer dé plek om te genieten.

