Paviljoens over actuele onderwerpen en innovatieve oplossingen voor de agro- en groensector

Naast ruim 5.000 nieuwe trekkers, machines en gereedschappen bieden de vakbeurzen AgroTechniek Holland (ATH) en GroenTechniek Holland (GTH) in paviljoens innovatieve oplossingen voor actuele onderwerpen in de agrarische en groensector.

Beursmanager Willem Bierema: “Zo is er een Mest Paviljoen met een breed scala aan innovaties die oplossingen bieden om vanuit drijfmest waardevolle meststoffen te produceren. Paviljoen Autonome Agrotechniek toont alle robotiseringsoplossingen en nieuwste autonome technieken voor een verdere optimalisatie van teelt/gewas en bodem. In Paviljoen Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) krijgt de bezoeker inzicht in de machines, technieken en randvoorwaarden die verplicht worden in alle fasen van het SEB convenant waarmee Nederland op weg is naar schoon en emissieloos bouwen. Verder kunnen bezoekers zogeheten All Terrain Vehicles van exposanten zelf testen op het ATV Testparcours en biedt de Fedecom Vacaturebank een overzicht van vacatures in de agro- en groensector aan geïnteresseerde vakbezoekers van ATH en GTH.”

ATH en GTH vinden tegelijk en naast elkaar plaats van woensdag 11 t/m zaterdag 14 september in Biddinghuizen. Met één toegangskaart kan de bezoeker beide vakbeurzen inclusief alle paviljoens bezoeken én de machines op de demonstratieterreinen zelf berijden en testen.

Mest paviljoen

Met een knipoog naar het Haagse Panorama Mesdag met een 360 graden geschilderd uitzicht, komt op ATH een Panorama Mestdag Paviljoen dat uitzicht biedt op de vele innovaties die oplossingen bieden om vanuit drijfmest en drijfmestcomponenten waardevolle meststoffen te produceren, waarmee gewasgericht kan worden bemest. Deze innovaties bieden de akker- en tuinbouw bemestingsproducten met een relatief lage CO 2 footprint. Maar ook andere innovaties als de stikstofkraker, een koe toilet en ammoniakfilter zijn geen vergezichten, maar nog relatief onbekende oplossingen die nú al beschikbaar zijn. Het paviljoen biedt hiermee elke bezoeker ‘meststof tot nadenken’ .

Paviljoen Autonome Agrotechniek

Vanuit ervaring op de huidige akker, laat het Paviljoen Autonome AgroTechniek zien dat de toekomst nú is, met robotiseringsoplossingen die een serieuze – en vaak duurzamere – aanvulling op het huidige machinepark en bedrijfsmodel van agrariërs zijn. Nederland is koploper op het gebied van robotisering in de agrarische sector en oogst hiermee zowel in binnen- als buitenland succes. Na een start in de melkveehouderij en tuinbouwtechniek nemen ook in de akkerbouw en vollegrondsteelt deze toepassingen snel toe om de uitdagingen op duurzaamheid te bewerkstelligen, zoals terugdringen bodemverdichting, optimaliseren waterkwaliteit, arbeidsbesparing en precieze beslissingen tot op plantniveau. Een paviljoen met zelfrijdende werktuigdragers, nieuwe technieken zoals geautomatiseerde druppelirrigatie, zelf-controlerende mechanische en/of elektrische onkruidbestrijding, drone toepassingen voor zaaien als aanvulling op het huidige machinepark en bedrijfsmodel van agrariërs. Het paviljoen toont de weg naar een akker met meer autonome techniek en robotisering.

Paviljoen Schoon en Emissieloos Bouwen

Via het SEB-convenant is Nederland op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Dat is in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid. Om dat te bereiken moeten de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen omlaag, zodat wordt bijgedragen aan de voortgang van bouwprojecten nu en in de toekomst. De uitrol van SEB is opgedeeld in de vier fases 2024, 2025, 2028 en 2030, per vermogenscategorie van de mobiele werktuigen gelden andere emissie eisen voor deze fases. In dit paviljoen maakt de bezoeker een tijdreis langs de vier verschillende fases van het convenant en per fase worden machines/technieken getoond die dan verplicht worden. Ook randvoorwaarden zoals laadpunten, veiligheid en onderhoud komen aan bod, naast zaken zoals capaciteit, aanschafprijs, kosten per eenheid, beschikbaarheid en subsidiemogelijkheden voor afnemers. De groensector is nú nog geen onderdeel van dit convenant, maar gaat dit in de nabije toekomst waarschijnlijk wel worden.

ATV Testparcours en Fedecom Vacaturebank

Op een outdoor vakbeurs is er letterlijk ruimte om machines zelf te testen. Ook dit jaar stellen leveranciers van ATV’s hun machines beschikbaar zodat bezoekers deze op een parcours zelf kunnen testen.

De agro- en groensector biedt een gezonde werkomgeving, toch zijn veel exposanten op zoek naar goed personeel. Daarom krijgen ze op ATH en GTH de mogelijkheid om hun vacatures te plaatsen in de Fedecom Vacaturebank en zo onder de aandacht te brengen van duizenden geïnteresseerde vakbezoekers.

Innovatieprijzen, seminars en expert meetings

Verder worden de innovatieprijzen Bronzen Sikkel op ATH en Gouden Klavertje Vier op GTH uitgereikt aan de meest opvallende innovaties die volgens de vakjury van (hoofd)redacteuren van belangrijke vakmedia op de beurs getoond worden. Ook is er een expert meeting duurzaamheid door LTO, een Dag van de werkplaatschef door Aeres & VMR, een Hovenierscafé in samenwerking met VHG en ontbijtsessies voor loonwerkers door CUMELA. Bezoekers kunnen aan de slag met innovatieve mesttechnieken door ‘Bemest op zijn best’ en met bandendruk & uitlijnen bij VACO. Verder is er een bijeenkomst van de werkgroep Pakketmaatregelen door Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek SKL en zijn er dagelijks seminars door Aeres en bijeenkomsten van verschillende Fedecom-afdelingen.

Van 11 t/m 14 september dagelijks open van 10 tot 17 uur

De Fedecom-beurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland worden voor de tweede keer gelijktijdig georganiseerd, met behoud van hun eigen identiteit en beursconcept en vrije doorloop tussen beide vakbeurzen. De vakbeurs is van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 september 2024 dagelijks open van 10 tot 17 uur. De organisatie is in handen van beursorganisatie Fedecom Fairs, 100% eigendom van Fedecom. Alle informatie over deelnemers, merken, innovaties, tickets en de plattegrond is te vinden op www.fedecomfairs.nl.