HISWA te water lanceert ‘frisse’ vernieuwde website

De HISWA te water lanceert de vernieuwde website, die opvalt door een eigentijds, fris design waarbij beeldinformatie een belangrijke rol vervult. De bezoeker komt door sprankelende foto’s en video’s direct in de sfeer van de aankomende beurs. HISWAtewater.nl geeft watersportliefhebbers met het laatste beursnieuws en allerlei informatie over de deelnemers en beschrijvingen van de boten alvast een voorproefje op de 36ste HISWA te water. De presentaties zijn bijzonder uitgebreid. De gepresenteerde, deelnemende boten hebben elk een eigen pagina met onbeperkt foto’s, film, 360-gradenbeeld en PDF-brochures. Voor en na een bezoek aan de HISWA te water hebben bezoekers alle gelegenheid om zich te oriënteren en te laten informeren. Via de site kan direct contact worden opgenomen met de exposant voor bijvoorbeeld het maken van een proefvaart. ”De informatievoorziening en presentaties gaan veel verder dan de websites van andere botenbeurzen,” aldus HISWA te water directeur Arjen Rahusen die de vernieuwde site als een belangrijke volgende stap ziet om de mogelijkheden van internet nog beter te benutten. HISWAtewater.nl is gebouwd door mediapartner YachtFocus Media. “De site gaat 1 maand na het eerste overleg met de organisatie live. Inclusief gescheiden accounts waarmee honderden deelnemers hun boot- en bedrijfsdata beheren, onder supervisie van de organisatie. Zij hadden duidelijke wensen die wij vervulden met standaard YachtFocus-software en know how als grootste IT-er in de botenbranche,” aldus YachtFocus directeur Jan-Pieter Oosting. De vernieuwde site is geoptimaliseerd voor elk type apparaat, dus ook mobiele telefoons en tablets. Alle informatie is altijd bij de hand. In alle segmenten zijn mooie wereldprimeurs en andere noviteiten te vinden. Bijvoorbeeld de Fountaine Pajot Astrea 42 van Newpoint Moverbo die is verkozen tot ‘Boot van het Jaar’ in Düsseldorf en de Intender 950 van Interboat. Klik hier voor een voorbeeld. Naast de inspirerende beschrijvingen van alle boten en watersport gerelateerde producten en diensten, biedt de vernieuwde site praktische informatie over bijvoorbeeld de openingstijden, maar ook waar men dichtbij kan parkeren. De beurs is zo goed als gevuld met prachtige bedrijven en boten. Om gelegenheid te geven aan de laatste trends en noviteiten zijn er nog een aantal plaatsen hiervoor gereserveerd zodat er een zeer actueel aanbod kan worden gepresenteerd. De HISWA te water vindt plaats in Batavia Haven Lelystad en begint op woensdag 4 september en duurt tot en met zondag 8 september 2019.