Brabant Remembers opent Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom

Donderdag 13 juni aanstaande wordt in Bergen op Zoom het Dilemma Doolhof geopend. Deze interactieve kunstinstallatie tussen Canadese en Britse ereveld in, stelt bezoekers voor ingrijpende keuzes in conflictsituaties uit het verleden en het heden. Met het Dilemma Doolhof wordt de impact van de Tweede Wereldoorlog tastbaar en invoelbaar gemaakt en overgedragen aan jongere generaties. Het Dilemma Doolhof is een concept van Mothership, ontwikkeld voor het programma van Brabant Remembers in samenwerking met Gemeente Bergen op Zoom en Heijmans.

Levensbepalende keuzes

De verhaallijnen in het Dilemma Doolhof zijn geïnspireerd op keuzes uit de 75 verhalen van Brabant Remembers. Bezoekers worden zich bewust van de impact van deze vaak levensbepalende keuzes. De keuze die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal en daarmee de weg door het doolhof. Om de impact extra goed invoelbaar te maken, is gekozen voor een sober ontwerp, vrij van beelden en andere prikkels. De verhaallijnen worden ten gehore gebracht en zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te beleven. Met de locatie van het Dilemma Doolhof tussen de twee militaire erevelden in wordt meer aandacht gevestigd op de impact van de Slag om de Schelde bij de bevrijding van Brabant – en dus Nederland – tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral veel Canadezen en Britse soldaten streden deze strijd en kwamen hierbij om. Het Canadese ereveld in Bergen op Zoom is voor de Canadezen dan ook één van de belangrijkste erevelden in Nederland. Het Dilemma Doolhof is één van de iconische projecten uit het programma van Brabant Remembers in opmars naar de viering van 75 jaar bevrijding van Nederland in 2020. Het Dilemma Doolhof blijft tenminste één jaar op deze locatie staan en is vrij toegankelijk.