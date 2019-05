Het Varend Corso Westland maakt zich ook deze zomer weer op voor een schilderachtig evenement en kiest dit jaar voor een passend thema: WOW!. Op 2, 3 en 4 augustus vaart de complete stoet weer af om honderdduizenden toeschouwers te verbazen en te vermaken met al het moois dat de Nederlandse groente- en tuinbouw te bieden heeft. Tijdens het eerste weekend van augustus kleurt de route door de Zuid-Hollandse wateren weer kleurrijk en vrolijk door de stoet van het Varend Corso. Elke schuit toont een eigen creatief onderwerp, allemaal passend binnen het overkoepelende thema WOW!. Van kakelverse tomaten en paprika’s tot kleurrijke bloemen en planten die allemaal liefdevol gekweekt zijn door ervaren tuinders uit het Westland. Afgelopen jaar waren er meer dan een half miljoen bezoekers die de boten en hun prachtige versiering kwamen bewonderen tijdens dit gratis driedaagse spektakel op het water en op de kade.

Feest op het water én de wal

Het corsoweekend is in de loop der jaren uitgegroeid tot meer dan alleen een feest op het water want ook op de wal worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd. Traditiegetrouw zijn voor deze editie ook weer fiets- en boottochten naar het corso uitgezet. Verder wordt op verschillende plaatsen een vlootschouw georganiseerd waar bezoekers de boten van zeer dichtbij kunnen bekijken. Ook dit jaar zal het Kindercorso voor het Varend Corso uit varen. De boten zijn volledig ontworpen en opgemaakt door kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Tijdens het corso-weekeinde varen de kinderen zelf mee om zich helemaal onder te dompelen in het vrolijke zomerse corso-gevoel.

Meer informatie

Alle informatie over de route, locaties en doorkomsttijden zijn terug te vinden op varendcorso.nl. Hier kunt u de bonte stoet ook live via de webcam volgen.