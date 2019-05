Bed & Breakfast Buitengoed Op De Knolle in het Friese Fochteloo is uitgeroepen tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2019. Deze B&B blinkt uit door haar faciliteiten en de waardering van bezoekers. B&B Buitengoed Op De Knolle mag zich een jaar lang de Beste Bed & Breakfast van Nederland noemen! Buitengoed Op de Knolle behaalde het afgelopen jaar een topscore in de categorie 5 Tulpen van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Binnen dit systeem worden B&B’s beoordeeld en gerangschikt met 1 tot en met 5 Tulpen, oplopend van eenvoudig tot zeer luxe. Buitengoed Op De Knolle krijgt bovendien exceptioneel goede reviews op Bedandbreakfast.nl; dé B&B Specialist van Nederland. Meer dan 300 gasten beoordelen deze B&B gemiddeld met een 9,9! B&B Buitengoed Op De Knolle beschikt over twee royale suites die van alle gemakken zijn voorzien, waaronder een ruime woonkamer met open keuken en een romantisch slaapvertrek op de vide. Daarnaast beschikken beide suites over een terras met privé jacuzzi. Als kers op de taart wordt er ’s morgens een uitgebreid ontbijt geserveerd met streekproducten. Gasten zijn lyrisch over de ongekende service en gastvrijheid die zij bij deze B&B ervaren.

Winnaars per categorie

In alle categorieën binnen het Nederlandse Bed & Breakfast Classificatiesysteem zijn de Beste B&B’s van Nederland bekendgemaakt. Dit is het eindklassement:

5 Tulpen

1. Buitengoed Op De Knolle in Fochteloo (Friesland)

2. Veerkant en Vruistuk in Tiendeveen (Drenthe)

3. De Tinnen Kamer in Vught (Noord-Brabant)

4 Tulpen

1. Bed in Broek in Broek in Waterland (Noord-Holland)

2. De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel)

3. In ons Straatje in Rosmalen (Noord-Brabant)

3 Tulpen

1. Gastenboerderij De Ziel in Diepenheim (Overijssel)

2. Shalom Bed and Breakfast in Veenendaal (Utrecht)

3. Landgoed Driebelterveld in Markelo (Overijssel)

2 Tulpen

1. Hotel California in Wichmond (Gelderland)

2. Flora’s op Boerskotten in De Lutte (Overijssel)

3. In de Lavinde in Millingen aan de Rijn (Gelderland)

1 Tulp

1. B&B Passage in Driebergen-Rijsenburg (Utrecht)

2. Het Huis van Rood in Rekken (Gelderland)

3. Motorschip Elisabeth in Leeuwarden (Friesland)