Onbezorgde vakanties voor éénoudergezinnen

Voor veel éénoudergezinnen is op vakantie gaan niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht. Ouders voelen zich vaak verloren tussen ‘complete’ gezinnen en kijken er niet naar uit om ’s avonds alleen in een bungalow of tent te zitten. Samen met Cirkel Vakanties, dat al ruim 30 jaar vakanties voor éénoudergezinnen organiseert, biedt Landal GreenParks deze zomer een aantal speciaal geselecteerde bungalows aan op Landal Hoog Vaals voor, en met andere, éénoudergezinnen. Want op vakantie gaan met gelijkgestemden blijkt in de praktijk prima te bevallen. Landal GreenParks had nog geen specifiek aanbod voor deze grote en groeiende doelgroep en was daarom op zoek naar geschikte partners. Samen met specialist Cirkel Vakanties wordt gestart in de zomervakantie (5 juli tot 30 augustus) op Landal Hoog Vaals. Hier heeft Cirkel Vakanties de beschikking over speciaal geselecteerde bungalows voor éénoudergezinnen met aangrenzend aan de bungalows het eigen Cirkel veld, inclusief de centrale ontmoetingsplek waar ouders elkaar opzoeken en de kinderen vriendschappen sluiten. De vakantie kan rechtstreeks bij Cirkel Vakanties worden geboekt. De éénoudergezinnen gaan tijdens hun verblijf helemaal op tussen de andere gasten op het park.

“We willen deze ouders en hun kind(eren) een onbezorgde vakantie bieden, waar men in de nabijheid is van andere éénoudergezinnen, maar waar ook voldoende ruimte is voor privacy als daar behoefte aan is. Gasten maken gewoon gebruik van alle bestaande voorzieningen en faciliteiten op het park,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks. Landal Hoog Vaals is het Zuid-Limburgse park met veel faciliteiten voor jong en oud. Van een indoorspeelparadijs en een overdekt zwembad met peuterbad en glijbaan tot een 9 holes golfbaan. Hier geniet men van het bourgondische leven in het prachtige heuvellandschap nabij het Drielandenpunt en Maastricht. Iddo Schoen van Cirkel Vakanties: “We hebben 24/7 eigen Cirkel-reisleiding ter plaatse voor een stukje ontzorging en er is iedere dag animatie voor de kinderen of juist alleen voor de ouders. Zo bieden onze vakanties voor éénoudergezinnen alle ruimte en tijd voor jezelf en het gezin, maar ook om gezellige dingen met andere ouders te doen. Voor kinderen is er een 100% garantie op contact met andere kinderen. Allemaal van hun eigen leeftijd. Soms koken gasten zelf en soms schuift men aan bij een gezamenlijk diner. Onze gasten bepalen zelf waar ze wel en niet aan meedoen en dat is wel zo relaxed. We zijn heel enthousiast over de samenwerking met Landal, hiermee kunnen we nu ook een comfortabele bungalowvakantie voor éénoudergezinnen in Nederland bieden.” Klik hier voor informatie.