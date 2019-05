Park De Hoge Veluwe organiseert fotowedstrijd

Maak of heb jij de mooiste foto’s van Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Dan is dit je kans! Doe mee met de fotowedstrijd en wie weet wordt jouw foto tentoongesteld op de NS stations Apeldoorn, Ede-Wageningen en Arnhem. Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat bekend om de indrukwekkende en diverse landschappen, de Witte Fietsen, het Jachthuis Sint Hubertus en natuurlijk de bijzondere dieren die er leven. Heb of maak jij een foto die iconisch kan zijn voor het Park, waarmee je het in een oogopslag herkent? En zou je het leuk vinden als jouw foto tentoongesteld wordt op een NS-station? Doe dan mee met de fotowedstrijd.

Doe mee

Hoe doe je mee? Stuur jouw mooiste foto(‘s) van het Park in hoge resolutie (minimaal 1 MB) naar foto@hogeveluwe.nl o.v.v. fotowedstrijd. Vermeld hierbij je naam, de locatie van de foto en een bijschrift. Het is van belang dat de foto écht herkenbaar is voor het Park. Meedoen kan tot en met woensdag 15 mei 2019. Met het inzenden van een foto accepteer je de wedstrijdvoorwaarden. De winnaars worden uiterlijk 24 mei 2019 bekend gemaakt. De winnende foto’s worden van 3 juni t/m 16 juni 2019 tentoongesteld op de digitale borden en spreads van station Apeldoorn, station Ede-Wageningen en station Arnhem.