Op zondag 1 september worden in de tuinen van het Muiderslot traditiegetrouw de verhalen van de ‘vergeten groenten’ verteld tijdens de Pruimentijd. Een dag waarin de groene schatkamers van het Muiderslot hun geheimen prijsgeven. Van de eigen oogst mag uiteraard geproefd worden. In speciale tuinrondleidingen, gegeven door de tuinvrijwilligers, worden de laatste tips and tricks voor 17e-eeuws tuinieren en het kweken van vergeten groenten onthuld. En dit jaar kunt u ook een rondleiding krijgen van tuinconservator Henk Boers. Dat het gezegde “tot in de pruimentijd” onlosmakelijk met de geschiedenis van het Muiderslot verbonden is, is wellicht niet bij iedereen bekend. Toch was het de beroemdste bewoner van het Muiderslot, de dichter en schrijver P.C. Hooft, die zijn brieven met ‘ tot in de pruimentijd’ ondertekende . Hiermee verleidde hij zijn vrienden uit de fameuze Muiderkring om vanuit Amsterdam naar Muiden te komen en daar te snoepen van de oogst uit zijn pruimenboomgaard. Achter het slot is nog steeds een pruimenboomgaard met bijzondere historische rassen. Op zondag 1 september kunnen bezoekers komen proeven van de pruimenoogst, verschillende vruchten-, kruiden- en bloemwaters. De speciale tuinrondleidingen door de bevlogen tuinvrijwilligers van het Muiderslot zijn inbegrepen in de entreeprijs. Maar voor de rondleiding van tuinconservator Henk Boers betaalt u een kleine bijdrage. Klik hier voor informatie.