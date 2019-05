Uitzendbureaus nu via Omnidex toegang tot Roompot Vakanties

Om sneller en makkelijker flexibel personeel te werven gaat Roompot Vakanties gebruikmaken van het nieuw ontwikkelde programma Omnidex. Op drukke zomerse dagen heeft de vakantieaanbieder heel veel extra schoonmakers en horecamedewerkers nodig en dankzij dit nieuwe systeem kan Roompot potentieel putten uit het landelijke bestand van uitzendorganisaties, waardoor het zoekgebied aanzienlijk wordt uitgebreid. Omnidex is een voorselectiesysteem op het gebied van flexwerk dat werkgevers koppelt aan flexkrachten die staan ingeschreven bij alle uitzendbureaus en erkende intermediairs. Dankzij de implementatie van dit nieuwe systeem zal het zoeken en vinden van geschikte kandidaten sneller gaan dan dat ieder uitzendbureau apart benaderd moet worden. Ook wordt het zoekgebied sterk uitgebreid. In potentie kunnen namelijk alle uitzendorganisaties in Nederland zich inschrijven en op aanvragen van Roompot reageren.

Uitkomst

Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties: “Dit systeem vormt een uitkomst voor ons, zeker nu het drukke vakantieseizoen weer nadert. Het vinden van voldoende goede krachten is in onze sector de grootste uitdaging. We zijn dan ook blij dat een deel van dit proces met Omnidex wordt ondersteund.” Omnidex selecteert niet alleen op opleiding en werkervaring, maar kijkt ook naar kwaliteiten als klantgerichtheid en naar sociale competenties. “We focussen ons puur op de inhoud van de kandidaten en kijken niet via welk uitzendbureau ze bij ons zijn aangemeld”, aldus directeur van Omnidex Roy van der Maas. Uitzenders kunnen het systeem gebruiken naast hun huidige acquisitie en relatiebeheer.