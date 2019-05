Vakbeurs Openbare Ruimte 2019

Op vrijdag 26 april ondertekenden Future Green City en Vakbeurs Openbare Ruimte een partnership. Met deze samenwerking verwachten beide partijen de groene en duurzame stad mét toekomst meer podium te geven. Het doel van Future Green City is meer bewustzijn creëren omtrent het bouwen aan de toekomst, het bouwen aan de metropool Nederland van 2040. Om klaar te zijn voor de uitdagingen van vandaag en tegelijkertijd in staat te zijn ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De duurzame en slimme samenleving van de toekomst is een belangrijk thema op Vakbeurs Openbare Ruimte, want werken in en rondom de openbare ruimte is bouwen aan de toekomst. Future Green City opereert onder de vlag van Vereniging Stadswerk Nederland en branchevereniging VHG. De uitgebreide kennis die beide partijen in huis hebben, brengt de kwaliteit van de vakbeurs nog verder omhoog. Daarentegen zorgt de grote populariteit van de beurs onder openbare ruimte professionals voor een groei in het bereik van Future Green City. De samenwerking is dus een perfecte match voor beide partijen.

Tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte op 2 en 3 oktober in Jaarbeurs Utrecht zal Future Green City een theater inrichten. “Wij zijn heel blij met het theater op de vakbeurs. In een doorlopende programmering bieden we alle bezoekers de gelegenheid om de laatste kennis te vergaren. Op grote thema’s als de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en connectiviteit in ‘smart cities’, maar ook op biodiversiteit, nieuwe vormen van mobiliteit, gezondheid en vrije tijd”, aldus Maarten Loeffen van Stadswerk Nederland. Jean Paul Boon van Vakbeurs Openbare Ruimte zegt over de nieuwe samenwerking: “Een mooie ontwikkeling. Als onafhankelijk platform juichen wij elk initiatief toe dat kan bijdragen aan een toekomstbestendige openbare ruimte. In een tijdperk waarin er gelukkig steeds meer besef is dat we zuinig moeten zijn op onze planeet, pakken wij vanuit onze faciliterende rol ook graag de handschoen op.”

Klik hier voor informatie.