Nieuwe eigenaar Holland Evenementen Groep

Een van de grootste en meest veelzijdige evenementenlocaties in Nederland, de Holland Evenementen Groep heeft vier nieuwe eigenaren. Het zijn de franchisegevers en een franchisenemer van de horecaketen La Cubanita. Holland Evenementen Groep is een evenementenlocatie in De Betuwe. De locatie beschikt over honderd activiteiten, van Wipeout tot TukTuk rijden, en verzorgd zowel grote bedrijfsfeesten als teamuitjes op maat. Er is een strand (Beldert Beach) met Beachclub, maar ook een 1.800 m2 industriële indoorlocatie met foodtruck court. Rene Wijker en zijn vrouw Antoinette Winder (franchisenemer van La Cubanita) werden benaderd door hun franchisegever Roland Hogenelst en zijn vriendin Laura Wijnands met het idee om gezamenlijk de Holland Evenementen Groep over te nemen. Wijker: “Dit leek ons een mooie uitdaging en een buitenkansje. Wij kennen het concept en zien ook nog volop mogelijkheden om het bedrijf met nieuwe grote activiteiten uit te bouwen. Onze horeca-achtergrond komt ook goed van pas. Horeca is bij recreatiebedrijven vaak een ondergeschoven kindje. Wij weten daar wel een goede businesscase van te maken. Het ligt niet in de verwachting dat er een vestiging van La Cubanita wordt toegevoegd.” Naast uitbreidingsplannen van de horeca, zijn er innovatieplannen voor het activiteitenaanbod en het feestavond concept. Tevens worden de mogelijkheden met betrekking tot verblijfsrecreatie onderzocht. Samen met het bestaande team – dat volledig is overgenomen – wordt nagestreefd om dé allround evenementenlocatie van Nederland te worden. Klik hier voor informatie.