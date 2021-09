Hoe ziet de toekomst eruit?

Een retorische vraag waar wij geen antwoord op weten maar wat ons wel aan het denken moet zetten. Een en ander hangt samen met de plannen die wij hebben of maken want zonder plannen geen toekomst en geen toekomst zonder plannen. Deze volzinnen geven ons aanleiding tot het schrijven van deze column in deze ongekend roerige tijden. Wij willen u helpen om over de toekomst te denken. Traditioneel is het eind van het seizoen het moment de balans op te maken en de toekomstige bedrijfsactiviteiten te plannen. Bij een traditioneel evenwichtige markt lijkt het een stuk eenvoudiger de toekomst te overzien. Op dit moment zijn er veel factoren ongewis en is de markt daar in tegen extreem overspannen. In financiële zin hebben wij te maken met een sterke geld ontwaarding wat de investeringsbereidheid van consumenten in stacaravans chalets of zomerhuizen maar ook in luxe artikelen als boten doet toenemen. Als ondernemers kunnen wij hier ons voordeel uit halen. Ook zien wij dat de consument steeds meer om duurzaamheid geeft en dit zakelijk gezien ook steeds belangrijker wordt omdat financiers dit als een heel belangrijke toetsingskader zien voor de kredietbereidheid. Ketens domineren de markt maar geven ongekend veel mogelijkheden aan de traditionele familiebedrijven. Een groot deel van de klanten wil zich onderscheiden van de massa en juist die beleving kan alleen een familiebedrijf leveren, tijd aandacht en geborgenheid. Om maar niet te spreken over de inschatting of de binnenlandse toerist na Corona in grote getale in Nederland zal blijven of dat massaal het buitenland weer opgezocht wordt en daarmee de buitenlandse toerist ook weer naar Nederland komt. Wij verwachten grote verschuivingen in de markt waarbij veel bedrijven van eigenaar zullen wisselen mede gelet op het feit dat wij sinds decennia nu met een echte verkopersmarkt te maken hebben welke resulteren in relatief hoge prijzen met snelle omloopsnelheden. Voor degene die wil verzilveren is dit het ultieme moment voor degene die toekomstbestendig wil door ondernemen liggen er legio kansen. Neem daarbij vooral de rust en de tijd om hier met diverse mensen over te sparren en kom niet tot impulsieve beslissingen. Een visie is nodig voor de toekomst en is zeker niet voor een ieder gelijk. Wij hopen dat deze gedachtenspinsels u tot nadenken zet en sparren daar graag met u over, innoveren betekend taxeren en verzilveren betekend verkopen bij al die facetten zijn wij u graag van dienst.