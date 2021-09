Familiebedrijf de hoeksteen van de samenleving

Het gaat de afgelopen periode in recreatieland (te) vaak over de opmars van concerns de daarmee samenhangende projectontwikkeling en naar ons idee de vervaging van de identiteit van de (traditionele) campingbedrijven hierdoor. De marketingmachine bij de concerns draait op volle toeren en de acquisities worden breed uitgemeten via sociale media. Het lijkt nergens anders meer over te gaan. Ook wij als makelaars hebben hiermee te maken en spreken hier continu over met onze klanten. Naar onze stellige mening wordt de grootste groep ondernemers hiermee vergeten, het traditionele MKB in de recreatiebranche en dat zijn de familie bedrijven. In aantallen is dit verreweg de meerderheid van ondernemers en de kurk waar onze branche op drijft. Het is ook het marksegment waarbij een groot deel van de toeristen zich thuis voelt met persoonlijke aandacht beleving en daardoor een sterke klantbinding. Het traditionele familiebedrijf welke dit vaak generatie op generatie voortzet. Dit zijn dan ook de bedrijven met historie en daarmee ook de mooiste verhalen. In onze visie bestaat er dan ook niets mooiers dan dat deze bedrijven van generatie op generatie overgaan. Daarmee bewaren wij een stuk cultureel erfgoed. Wij kunnen hierbij spreken uit ervaring Van de Loosdrecht is een ook een traditioneel familiebedrijf waarbij de derde generatie aan het roer staat en de vierde generatie zich opmaakt om op termijn het roer over te nemen. Aansluiten bij samenwerkingsverbanden of overname door makelaarsketens is aan ons voorbij gegaan. Wij varen nog steeds op eigen kompas met een schat aan marktervaring en daarmee onderscheidend vermogen. Wij weten als geen ander hoe een familiebedrijf moet worden overgedragen en welke emotie en zakelijkheden daarbij horen. Wij geloven in de markt van de overdracht van familiebedrijven naar familiebedrijven en zien dit ook nog steeds als de corebusiness binnen onze sector. Daarbij komt ook nog eens dat de concerns zich concentreren op het verkopen en vermarkten van vakanties in vaste accommodaties en de groep kampeerders campers en mensen die bivakkeren in “de buitenlucht” veelal vergeten. Dit is juist de groep van personen die de recreatie in Nederland heeft groot gemaakt en waar de belangstelling enorm is toegenomen in coronatijd. Nederland wordt door de toerist herontdekt. Wij zien de dominante positie in de markt van de concerns dan ook louter als koren op de molen om je als familiebedrijf te onderscheiden. Sterker nog wij denken dat de familiebedrijven altijd op veel krediet uit de markt van kopers en consumenten kunnen rekenen.