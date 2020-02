Hogere gasttevredenheid

Ticketsplus en Postillion Hotels hebben de samenwerking officieel gestart met de livegang van het ticketplatform voor alle Postillion Hotels. Onder het label Ticketsplus | regio, bieden receptionisten middels dit platform tickets aan voor de leukste dagjes uit aan hun gast. Deze extra service wordt verleend met oog op het verhogen van de gasttevredenheid en het opzetten van een sterke regio in de omgeving. Ondanks dat Postillion Hotels zich erg richt op de zakelijke markt, verwelkomen ze ook steeds meer Leisure gasten. De lancering van het online platform biedt gasten de mogelijkheid om hun vakantie compleet te maken met een dagje uit en zal de gastbeleving verhogen. “Wij merken dat onze gasten steeds vaker op zoek zijn naar beleving. Het partnership met Ticketsplus stelt ons in staat om die in een ‘one-stop-shop’ aan te bieden aan onze gasten: nu boek je bij Postillion én een prachtig verblijf in één van onze hotels.. én een fantastische belevenis in de omgeving”, aldus Mark Struik, Commercieel Directeur van Postillion Hotels. Met een divers aanbod aan uitjes die zijn afgestemd op de doelgroep wordt de focus steeds meer gelegd op relevante samenwerkingen in de regio.