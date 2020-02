De Betteld introduceert Glampingtenten en Safaritenten

De Betteld in Zelhem, onderdeel van de Betteld Groep, voegt glampingtenten en safaritenten toe aan haar assortiment. In totaal zijn dit 10 glampingtenten en 7 safaritenten. De tenten worden allemaal geplaats aan het water op het nieuwe veld Waterkant en het bestaande Natuurveld. De 10 Glampingtenten zijn volledig ingericht met 6 bedden, een keukentje, zithoek en terras. Ze zijn klaar om zo in te trekken en hebben alle benodigdheden voor een fijn verblijf. De tenten staan op houten vlonders op het nieuwe veld Waterkant en staan direct aan de recreatieplas en het strand. De Safaritenten staan op het Natuurveld en zijn volledig ingericht voor 6 personen. Er komen in totaal 7 tenten te staan die zijn voorzien van een stoere steigerhouten inrichting, 6 bedden, een keukentje, zithoek en houten vloer met terras. Ze zijn direct klaar voor gebruik en hebben alles wat nodig is voor een prettig vakantieverblijf. Het overnachten in een Safaritent zal het verblijven op de Betteld een nieuwe invulling geven. In de nieuwe en ingerichte tenten krijgt kamperen op de Betteld in Zelhem een volledig nieuwe betekenis. De natuur is dichtbij, er is meer luxe en meer gemak. Het is instap-klaar-kamperen op het grootste christelijke vakantiepark in Nederland. De Betteld in Zelhem is onderdeel van de Betteld Group met vier vestigingen in Nederland en een vestiging in België. Klik hier voor informatie.