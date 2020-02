Verloren sieraden sneller terug

Vakantiegangers hebben voortaan een grotere kans dat ze hun verloren dierbare sieraden terugvinden op een van de Roompot vakantieparken. De aanbieder van vakantiewoningen gaat hiervoor een partnership aan met de Stichting Gevonden-Verloren die actief op zoek gaat naar waardevolle spullen. De dienst is gratis, men betaalt alleen de reiskosten van de vrijwilliger .Een trouwring, armband of sieraad verliezen is bijzonder onprettig. Vaak zit er ook een emotioneel verhaal of een herinnering vast aan het verloren item. Wanneer dat op vakantie gebeurt, kan het de vakantiesfeer snel verstoren. Wekelijks staat wel iemand aan de receptie van een van de meer dan 150 vakantieparken met de vraag of men een verloren ring, armband, ander sieraad of mobiele telefoon, waarop heel wat leuke herinneringen staan, heeft gevonden. De schoonmaakdienst en/of andere medewerkers van Roompot doen hun best om het verloren item terug te vinden, maar zonder garantie op resultaat.

Vrijwilligers met gespecialiseerde apparatuur

Om gasten dat zalige vakantiegevoel snel terug te kunnen laten beleven, gaat Roompot een partnership aan met de Stichting Gevonden-Verloren. De vrijwilligers van de stichting werken op afroep, nadat de vakantieganger of een Roompot-medewerker hen heeft gemeld dat een waardevol of dierbaar stuk verloren is geraakt. Vrijwilligers van de stichting beschikken over metaaldetectoren en ander gespecialiseerd materiaal zoals pinpointers, sterke magneten en magneten waarmee ze die ring, ketting, mobiele telefoon, … snel kunnen terugvinden. Gasten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de stichting, die dan zijn lokale vrijwilligers uitstuurt. De stichting contacteren is eenvoudig: dit kan op hun website, per e-mail www.gevonden-verloren.nl of info@gevonden-verloren.nl. De stichting probeert elk bericht binnen het uur te beantwoorden.

Eender waar in Nederland, maar ook in het buitenland

De Stichting Gevonden-Verloren telt zo’n 35 vrijwilligers die maar al te graag met hun metaaldetectoren en ander materiaal op zoek gaan naar het verloren stuk en vakantiegangers helpen. Zij zijn over heel Nederland verspreid waardoor men vanuit eender welk Roompot vakantiepark in Nederland beroep kan doen op hun dienst. Ook in Duitsland en België heeft de stichting vrijwilligers die graag meezoeken naar verloren voorwerpen. Uit ervaring weet de stichting dat men die ring, ketting, ander sieraad, mobiele telefoon, … vaak verliest op het strand, in het water, in het bos of in het gras. De vrijwilligers zijn hierop voorbereid, maar kunnen zelfs in het water spullen terugvinden, tot wel 24 meter diep! De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Hun dienst is dan ook bijna gratis voor de gasten van Roompot. Haar kosten dekt de stichting dankzij sponsors en de donaties die zij vaak krijgt van dolgelukkige gasten die hun verloren voorwerp dankzij hen snel terug hebben. De enige kosten die de gast werkelijk betaalt, zijn de verplaatsingskosten van de vrijwilliger. Gevonden-Verloren bestaat al sinds 2014 en is sinds 2019 een officiële stichting met vrijwilligers. De stichting biedt haar diensten niet uitsluitend aan vakantiegangers van Roompot aan. In principe kan iedereen hun hulp inroepen. De vrijwilligers van Gevonden-Verloren helpen ook vaak mee met archeologische opgravingen in zowel het binnen- als het buitenland. Ook maritieme archeologie is voor hen geen onbekend terrein. Bij complete opgravingen helpen zij vaak mee met prospectie, vooronderzoek, hulp bij proefsleuven en metaaldetectie.