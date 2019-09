Horeca Crowdfunding Nederland financiert € 25 miljoen

Het jubileumjaar van Horeca Crowdfunding Nederland wordt gekenmerkt door een nieuwe mijlpaal. Het succesvolle platform investeerde in de afgelopen vijf jaar maar liefst € 25 miljoen in horecaondernemingen door het hele land. Daarmee zijn zo’n 140 zaken begunstigd. Nog altijd is het platform groeiende, zowel in investeerders als in aanvragers. Het succes is onder meer te danken aan de groeiende naamsbekendheid, aldus managing partner Keimpe Tuinenga. Horeca Crowdfunding Nederland hanteert een strenge selectieprocedure om het risico voor zowel ondernemer als investeerder te minimaliseren. Jaarlijks krijgt het bedrijf zo’n driehonderd aanvragen binnen. Voor meer informatie: horecacrowdfunding.nl.

Een groeiend aantal investeerders

De mijlpaal van € 25 miljoen is mede te danken aan het groeiend aantal investeerders dat het platform weet te interesseren. Het gunstige rendement van gemiddeld 6,27% en de selectieprocedure van Horeca Crowdfunding Nederland geven vertrouwen. Keimpe Tuinenga (Managing Partner) is trots op deze werkwijze: “Onderdeel van de succesformule is dat we echt in gesprek gaan met de ondernemer en meedenken over het concept en de financiële gezondheid van het bedrijf. Op deze manier beperken we het risico voor ondernemers maar ook voor investeerders. We hebben dan ook gezien dat we er in het afgelopen jaar zeker 1000 investeerders bij hebben gekregen.” In totaal hebben ruim 5.000 investeerders hebben zich de afgelopen jaren aangesloten bij Horeca Crowdfunding Nederland.

Waardevolle kans voor ondernemers

Gepassioneerde ondernemers met een nieuw horecaconcept kunnen bij Horeca Crowdfunding Nederland een aanvraag indienen. De laatste jaren wordt er steeds vaker een financieringsverzoek aangemeld. Ook René Bogaart van de BIG Horecagroep meldde zich bij het platform aan. Hij zocht investeerders voor een bedrag van 1 miljoen euro om zijn concept Pavarotti uit te breiden naar Leiden. De samenwerking met het platform is positief bevallen: “Mede dankzij de hulp van Horeca Crowdfunding kon ik mijn derde Pavarotti restaurant beginnen. Dat was mij nooit gelukt zonder hun persoonlijke betrokkenheid en de investeerders via het platform.”, aldus Bogaart.

Horeca Crowdfunding Nederland in cijfers

Aantal investeerders: 5.435

Totaal geïnvesteerd bedrag: € 25.047.500

Aantal projecten in totaal gefinancierd:140

Gemiddeld netto-rendement: 6,27%

Aantal aanvragen per jaar: 300

Aantal positieve beoordelingen: 8%