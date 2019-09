Guerrilla Gardeners wint VHG Groenprijs op Duurzame Dinsdag

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. 3 September nam Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, namens het kabinet in Den Haag een koffer in ontvangst met ruim 500 voorstellen om Nederland duurzamer te maken. Ook werden duurzame lintjes en prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ideeën en projecten. De VHG Groenprijs ging ditmaal naar Guerrilla Gardeners. Duurzame Dinsdag is een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. De Duurzame Dinsdag-koffer bevat honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. Drie voorstellen waren genomineerd voor de VHG Groenprijs, een ondersteuningsprijs waarmee het initiatief nog verder uit kan groeien. Het waren ‘Het Groene Loket’, ‘Green City Watch’ en ‘Guerrilla Gardeners’. De laatste werd door de jury tot winnaar uitgeroepen. De winnaar van de VHG Groenprijs ontvangt een wisseltrofee en een bedrag van € 1000,-. Alle drie de genomineerden krijgen hulp en ondersteuning van VHG.

De winnaar

Guerrilla Gardeners wil bewoners inspireren om zelf de schep op te pakken en hun eigen buurt te veranderen in een bloemenzee. “Het is tuinieren buiten je eigen tuin”, vertelt initiatiefneemster Cerian van Gestel (a.k.a. ‘Jenny’). “Niet stiekem, vaak mag het van de gemeente. Iedereen die wil kan actief worden als Guerrilla Gardener.” Via social media, mails en blogs is inmiddels contact ontstaan met enthousiastelingen in het hele land. “Met deze prijs kunnen we onze bekendheid een flinke impuls geven”, stelt mede-initiatiefneemster Mariëlle Stegeman. “We kunnen er bloemenzaadjes van kopen die we kunnen weggeven aan mensen die willen ‘Guerrilla Gardenen’.”

Mooi project

VHG-directeur Egbert Roozen is blij met alle drie de nominaties: “Het zijn stuk voor stuk projecten waar VHG iets mee kan. Het aardige van de Guerrilla Gardeners is dat het gaat om buurtinitiatieven waar iedereen aan mee kan doen. Dat kan iets heel kleins zijn zoals stokrozen zaaien, een boomspiegel beplanten of bollen planten. Daar zitten naar ons idee ‘haakjes’ om iets met bewoners te doen en de gemeente en daar ook de groenprofessional bij te betrekken. Dat gaan we samen uitwerken.”

VHG partner van Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties. Branchevereniging VHG is al enkele jaren partner. Daarmee wil zij de aandacht vestigen op de waarde van het natuurlijke groen in de verduurzaming van Nederland. “Duurzame Dinsdag legt de verbindingen naar ons groen en onze branche. Het opvallende dit jaar is de aandacht voor de circulaire economie. Daar zit voor onze sector ook een belangrijk aspect in. Al met al een mooi feest waarop we de verduurzaming vieren!”